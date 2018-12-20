Мы утвердим план проверок на следующей неделе, и он будет открытым впервые для обозрения. Но хочу сказать, что он будет уточняться в течение года, конечно же. "Роскосмос" у нас всегда проверяется, каждый год. В следующем году там будем проводить часть проверок.