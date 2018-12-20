Политика
Счетная палата впервые за свою историю раскроет план проверок
Счетная палата впервые за свою историю раскроет план проверокГазета.Ru13:19
Счетная палата РФ впервые раскроет общественности план проверок на 2019 год и выложит его в открытый доступ. Первая в этом списке - корпорация "Роскосмос", сообщил журналистам глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
Газета.Ru13:19
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Мы утвердим план проверок на следующей неделе, и он будет открытым впервые для обозрения. Но хочу сказать, что он будет уточняться в течение года, конечно же. "Роскосмос" у нас всегда проверяется, каждый год. В следующем году там будем проводить часть проверок.
— Алексей Кудрин, российский политикКоммерсантъ 06:07
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