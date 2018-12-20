Счетная палата РФ в следующем году посвятит часть своих проверок государственной корпорации "Роскосмос", сообщил председатель СП РФ Алексей Кудрин. "Роскосмос" у нас всегда проверяется, поэтому каждый год есть какие-то вопросы, которые мы затрагиваем.

с чего всё началось

Счетная палата впервые откроет для общественности план проверок на 2019 год. Об этом сегодня рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

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