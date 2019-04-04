Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверокКоммерсантъ 18:40

Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверок Счетная палата, как и обещал Алексей Кудрин при своем назначении, начала движение в сторону большей открытости: вчера ведомство впервые в своей истории опубликовало план проверок на предстоящий год.

Экономика Маск потерял более $1 млрд за две минуты Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.

Происшествия В Амурской области задержали главу регионального Росреестра В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра.

Шоу-бизнес Сияющая Лопырева впервые показала лицо любимого мужчины "Мисс-Россия" Виктория Лопырева впервые показала лицо гражданского мужа Игоря Булатова. Влюбленные перестали прятаться.

Здоровье Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.

Политика Трамп опубликовал шуточное видео про Байдена Президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter шуточное видео, на котором бывший вице-президент Джо Байден обнимает сам себя за плечи и нюхает свою голову.

Происшествия В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.

Общество Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.

Шоу-бизнес Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.

Авто Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.

Шоу-бизнес Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».

Авто Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Общество Бумажный СНИЛС отменили в России Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Авто Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена» Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).

Кино Актер Алексей Булдаков умер во сне Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.

Политика Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Политика Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.

Хоккей Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто» Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тампы", которая уже давно обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Здоровье Врачи назвали самые полезные и вредные супы По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.

Политика Мэра Риги Ушакова отправили в отставку Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.

Происшествия В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.