Экономика
Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверокКоммерсантъ 18:40
Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверок Счетная палата, как и обещал Алексей Кудрин при своем назначении, начала движение в сторону большей открытости: вчера ведомство впервые в своей истории опубликовало план проверок на предстоящий год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Экономика
Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Общество
Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества
Обновлено в 21:46
Происшествия
В Амурской области задержали главу регионального Росреестра
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра.
Обновлено в 21:00
Политика
Дебаты с Порошенко Зеленский предложил вести Тимошенко
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Сияющая Лопырева впервые показала лицо любимого мужчины
"Мисс-Россия" Виктория Лопырева впервые показала лицо гражданского мужа Игоря Булатова. Влюбленные перестали прятаться.
Обновлено в 16:25
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Политика
Трамп опубликовал шуточное видео про Байдена
Президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter шуточное видео, на котором бывший вице-президент Джо Байден обнимает сам себя за плечи и нюхает свою голову.
Обновлено в 16:32
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Общество
Бумажный СНИЛС отменили в России
Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:13
Авто
Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»
Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей).
Обновлено в 07:22
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Мэра Евпатории Андрея Филонова арестовали на два месяца
Обновлено в 13:30
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Хоккей
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто»
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тампы", которая уже давно обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.
Обновлено в 21:46
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Здоровье
Врачи назвали самые полезные и вредные супы
По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Футбол
Федун оценил «Спартак» в миллиард евро
С учетом инфраструктуры, зарплатами игрокам, тренерам и сотрудникам, правами на бренд, стоимость футбольного клуба «Спартак» составляет 1,2 миллиарда евро.
Обновлено в 19:43