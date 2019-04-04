Экономика

Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверокКоммерсантъ 18:40

Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверок Счетная палата, как и обещал Алексей Кудрин при своем назначении, начала движение в сторону большей открытости: вчера ведомство впервые в своей истории опубликовало план проверок на предстоящий год.
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Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверок

Коммерсантъ18:40

Счетная палата проверит расходование бюджета по контрактам с Минобороны на РКЦ «Прогресс»

ТАСС05:09

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Интерфакс05:19

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Российская газета05:16

Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»

РБК04:30

Счетная палата проверит выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика»

РИА Новости04:59

Счетная палата впервые обнародовала план своих проверок в этом году

Эхо Москвы09:02
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