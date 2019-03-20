Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценамРБК 05:34
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Муж Ваенги рассказал о состоянии певицы
Ранее 20 марта стало известно об отмене концертов Ваенги в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре.
Обновлено в 13:11
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17
Общество
Венедиктов утвержден главредом «Эха Москвы» еще на пять лет
«Совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" назначил меня главным редактором еще на пять лет»,— рассказал господин Венедиктов.
Обновлено в 13:09
Спорт
Волейболистки московского «Динамо» вылетели из Лиги чемпионов
Турецкий "Вакыфбанк" обыграл московское "Динамо" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов - 3:0.
Обновлено в 13:47
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Футбол
РФС запретил «Крыльям» заявлять игроков из-за долга перед Тихоновым
«Крыльям» по итогам заседания запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед тренером.
Обновлено в 13:44
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.
Обновлено в 12:52
Политика
Белоусов назвал чушью слухи об участии в деле Baring Vostok
Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов назвал «полной чушью» слухи о своей причастности к делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 12:25
Политика
Трамп не исключил сохранения пошлин против Китая на длительный срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые пошлины на китайские товары могут быть сохранены на длительный период времени.
Обновлено в 13:28
Авто
Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS
Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Марина Александрова поделилась секретом стройности
Обновлено в 01:47
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Хоккей
Игроки НХЛ выбрали самого стильного и хоккеиста с лучшей прической
Игроки НХЛ выбрали лучшего маскота НХЛ. Просто посмотрите Самый лучший бросок в НХЛ у Овечкина.
Обновлено в 12:17
Экономика
С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды
Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов впервые вышли в свет
Российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов впервые "официально" вышли в свет, пишет сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придёт весна без дождей
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» рассказал, когда в Москву придёт весна без дождей.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео полета Шойгу над Сирией
Министерство обороны РФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте» показало видео полета главы ведомства Сергея Шойгу над территорией Сирии.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Политика
Российский МИД вызвал посла Чехии
МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13
Энергетика
Козак допустил корректировку налогового маневра в нефтяной отрасли
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о возможности небольшой корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко
Обновлено в 10:46
Хоккей
Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» выиграл третий матч у «Автомобилиста»
В Уфе прошел четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Салаватом Юлаевым" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Росздравнадзор начал выяснять, почему амиодарон пропал из аптек
Росздравнадзор направил запросы производителям препарата амиодарон, чтобы выяснить причины его дефицита, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36