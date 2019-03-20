Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценамРБК 05:34

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Счетная палата России уличила ФСИН в закупке продуктов по завышенным ценам

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