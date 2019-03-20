Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценамРБК 05:34
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Спорт
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
Обновлено в 02:37
Футбол
Роман Зобнин перенес операцию на руке
Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.
Обновлено в 08:52
Музыка
Гитарист «Ленинграда» подтвердил распад группы
Обновлено в 10:56
Финансы
Россия может разместить еврооблигации на $3 млрд до конца марта
Сегодня, 20 марта 2019 года, стало известно, что Министерство финансов РФ может разместить еврооблигации на $3 млрд до конца марта.
Обновлено в 08:37
Наука
Риск ранней смерти может уменьшать одна прогулка в неделю
«Люди, которые раз в неделю прогуливались на свежем воздухе в течение 10 минут, имели на 18% уменьшенный риск ранней смерти», - констатировали специалисты.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Сбербанк летом предложит новую услугу "Покупка с выдачей" — на кассе магазина при оплате покупки картой можно будет дополнительно снять наличные деньги, сообщили в кредитной организации.
Обновлено в 07:21
Футбол
Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с Бельгией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как повлияла на подготовку травма Ильи Кутепова перед матчем с Бельгией в рамках отборочного цикла к Евро-2020.
Обновлено в 09:55
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»
Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
ЖКХ
В Омске озвучили тариф на вывоз мусора
Обновлено в 08:53
Экономика
ЕК оштрафовала Google на $1,5 млрд
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Google на €1,49 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова разместила фото в бикини, от которого холодок по коже
На снимке Аня позирует в бикини с принтом леопарда. На плечах Седоковой кожаная куртка.
Обновлено в 05:12
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Транспорт
Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом
"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
Обновлено в 09:41
Авто
Весь тираж нового Koenigsegg Jesko распродали за несколько дней
Компания Koenigsegg распродала все 125 экземпляров гиперкара Jesko.
Обновлено в 05:19
Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Авто
Седан Geely Emgrand 7 подешевел на 70 тысяч рублей
Эксперты портала «Цена Авто» в ходе изучения цен на новый автомобили, представленные на российском рынке, отметили, что седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей в двух комплектациях.
Обновлено в 09:50
Политика
Украина ввела санкции против сотен россиян
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.
Обновлено в 10:49
Футбол
Маурицио Сарри может сменить «Челси» на «Рому»
В услугах Сарри заинтересована "Рома". В настоящее время римлян тренирует Клаудио Раньери, контракт которого рассчитан до конца сезона.
Обновлено в 10:33
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки России
Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 09:56
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48