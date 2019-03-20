Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценамРБК 05:34

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам. Об этом говорится на сайте ведомства.
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СП: ФСИН закупала продукты по вдвое завышенным ценам

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Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

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Счетная палата России уличила ФСИН в закупке продуктов по завышенным ценам

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.
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Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 80:78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги во вторник, 19 марта.
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СМИ сообщили об отставке губернатора Мурманской области Марины Ковтун

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Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
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В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

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ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае

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Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай

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Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

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Политика

Джо Байден объявил сторонникам об участии в президентских выборах

Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о планах баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal.
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Армия и оружие

Американцы провели испытания грузовых одноразовых беспилотников

Американские специалисты смогли провести первые лётные испытания грузовых беспилотников одноразового применения.
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Принято решение о переименовании Астаны

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Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
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Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
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«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже приступила к анализу жалобы, передает «КоммерсантЪ».
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Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд НБА.
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В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии

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