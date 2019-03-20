Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценамРБК 05:34
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам. Об этом говорится на сайте ведомства.
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Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Спорт
Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Раскрыты данные «чёрного ящика» упавшего в Индонезии самолёта Boeing
Раскрыты данные "чёрного ящика" с самолёта Boeing, упавшего в Индонезии в 2018 году.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов ВСУ
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих погибли два ополченца, ещё двое пострадали.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Полиция задержала нескольких подозреваемых в стрельбе в Утрехте
Полиция Нидерландов задержала трёх человек по подозрению в причастности к стрельбе, которая произошла накануне в городе Утрехте.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Старшая дочь Назарбаева избрана спикером Сената Казахстана
Обновлено в 05:09
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 80:78 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги во вторник, 19 марта.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Космос
Астрономы открыли самую быструю «мертвую звезду» Галактики
Американские ученые открыли необычную «мертвую звезду» нашей Галактики.
Обновлено в 05:06
Политика
Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.
Обновлено в 06:19
Общество
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Политика
Путин назначил Хорохордина врио главы республики Алтай
Обновлено в 04:36
Музыка
Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»
Обновлено в 05:51
Политика
Джо Байден объявил сторонникам об участии в президентских выборах
Бывший вице-президент США Джо Байден объявил о планах баллотироваться на пост президента страны от Демократической партии в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
Американцы провели испытания грузовых одноразовых беспилотников
Американские специалисты смогли провести первые лётные испытания грузовых беспилотников одноразового применения.
Обновлено в 04:16
Политика
Принято решение о переименовании Астаны
Заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев прокомментировал слова президента Касым-Жомарта Токаева по поводу переименования Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 05:27
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
Политика
Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Политика
Принят законопроект, позволяющий спасателям более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 20 марта, приняла в первом чтении поправки, направленные на совершенствование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обновлено в 06:04
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Интернет
«Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже приступила к анализу жалобы, передает «КоммерсантЪ».
Обновлено в 04:35
Баскетбол
Джеймс Харден установил рекорд НБА
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд НБА.
Обновлено в 03:13
Политика
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям Трампа о Бразилии
В НАТО воздержались от комментариев по заявлениям президента США Дональда Трампа, допустившего возможность предоставить Бразилии статус союзнической страны, переадресовав вопрос к американским властям.
Обновлено в 05:40