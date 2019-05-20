Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиянГазета.Ru 15:22

Эксперты соглашаются со Счетной палатой: в ближайшие годы бедность в России неистребима. В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения вновь начали снижаться.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы10:30

Счетная палата РФ видит риски падения доходов населения в 2019 году

Независимая газета14:01

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Известия12:21

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в 2019 году

РБК09:39

В росте доходов россиян появились сомнения

Deita.ru22:12

Счетная палата видит риски дальнейшего снижения реальных доходов населения РФ в 2019 году

ТАСС08:38

Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России

Московский Комсомолец08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Общество

Три завещания певицы Ареты Франклин обнаружили в США

Обновлено в 21:55
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Происшествия

В Москве при пожаре в гостинице спасли 15 человек

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара по адресу: ул. Ботаническая спасены 15 человек», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 21:18
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Экономика

Эксперты Avito выяснили, где в России продаются самые дешевые велосипеды

Велосипед в России за год стал на 3,3% доступнее, сейчас его средняя стоимость составляет 12,15 тысячи рублей, выяснили эксперты сервиса объявлений Avito в преддверии Всемирного дня велосипеда, отмечаемого 3 июня.
Обновлено в 20:16
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии убиты 29 заключенных

Обновлено в 04:02
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

Обновлено в 15:02
Политика

10 минут после инаугурации: Зеленский заявил, что распустит Раду

Обновлено в 03:57
Экономика

Ford сокращает 10% работников по всему миру

Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:22
Футбол

Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро

По данным источника, каталонцы договорились о трансфере голландца за 74 миллиона евро.
Обновлено в 21:56
Политика

Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.
Обновлено в 11:30
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Штурмовик AV-8B Harrier 2-й авиаэскадрильи Корпуса морской пехоты США в понедельник потерпел крушение в районе города Хэйвлок в штате Северная Каролина, сообщили в командовании воинской части.
Обновлено в 20:58
Общество

На Патриарших украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Обновлено в 15:14
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Музыка

Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении

На официальном сайте Евровидения-2019 опубликованы результаты зрительского голосования.
Обновлено в 13:10
Общество

Гороскоп на 19 мая: В полнолуние мысли часто воплощаются в реальность

В полнолуние 19 мая 2019 года нужно обязательно мыслить позитивно и быть благодарным Вселенной за то, что у вас есть.
Обновлено 18 мая в 20:00
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Киренском районе сгорело 20 домов

Обновлено в 20:59
Армия и оружие

В ВОЗ сообщили, что число жертв боев под Триполи превысило 500

Обновлено в 16:24
Кино

Финал «Игры престолов» установил рекорд

Как отмечается, серия установила рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Футбол

Дюгарри раскритиковал Мбаппе за слова про ответственность

Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе.
Обновлено в 18:23
Космос

Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги

По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.
Обновлено в 13:39
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму

Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное