Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиянГазета.Ru 15:22
В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения вновь начали снижаться. Об этом сообщила в понедельник, 20 мая, Счетная палата РФ на своем официальном сайте в "Аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март 2019 года".
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