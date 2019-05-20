Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиянГазета.Ru 15:22
Эксперты соглашаются со Счетной палатой: в ближайшие годы бедность в России неистребима. В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения вновь начали снижаться.
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Сборная Латвии пропустила победный гол в пустые ворота на ЧМ-2019
Не получилось даже удержать ничью в основное время – бездушный Деннис Расмуссен недрогнувшей рукой послал шайбу в пустые ворота, отняв у латвийцев не только мечту на плей-офф, но и возможность хотя бы разделить очки в одном конкретном матче с действующим двукратным чемпионом мира.
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Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
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