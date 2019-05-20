Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиянГазета.Ru 15:22

Эксперты соглашаются со Счетной палатой: в ближайшие годы бедность в России неистребима. В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения вновь начали снижаться.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В росте доходов россиян появились сомнения

Deita.ru22:12

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в 2019 году

РБК09:39

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Известия12:21

Счетная палата РФ видит риски падения доходов населения в 2019 году

Независимая газета14:01

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы10:30

Счетная палата видит риски дальнейшего снижения реальных доходов населения РФ в 2019 году

ТАСС08:38

Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России

Московский Комсомолец08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 22:27, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ массово отзывает Lada Largus

Обновлено в 10:21
Наука

Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником

Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.
Обновлено в 15:21
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Здоровье

Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились

Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено в 15:31
Авто

Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу

Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие

В ВОЗ сообщили, что число жертв боев под Триполи превысило 500

Обновлено в 16:24
Здоровье

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США

Обновлено в 21:45
Армия и оружие

Турцию обвинили в поставках оружия в Ливию

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Политика

Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено в 15:55
Общество

На Патриарших украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Обновлено в 15:14
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Обновлено в 06:04
Экономика

Сбербанк с 1 июня обновит условия программы «Спасибо»

В программе останется четыре уровня: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо».
Обновлено в 15:39
Хоккей

Сборная Латвии пропустила победный гол в пустые ворота на ЧМ-2019

Не получилось даже удержать ничью в основное время – бездушный Деннис Расмуссен недрогнувшей рукой послал шайбу в пустые ворота, отняв у латвийцев не только мечту на плей-офф, но и возможность хотя бы разделить очки в одном конкретном матче с действующим двукратным чемпионом мира.
Обновлено в 15:15
Происшествия

На американской подлодке произошел сексуальный скандал

Американское издание Military.com раскрыло детали сексуального скандала, который произошел на подводной лодке USS Florida ВМС США в июне 2018 года.
Обновлено в 12:52
Политика

Абхазская оппозиция заявила, что протесты вскоре охватят всю страну

Обновлено в 17:19
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Космос

Незамерзающий океан Плутона объяснили месторождениями метана

Обновлено в 13:33
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

"Пользуюсь метро как настоящий босс", — написала тогда Честейн. В отличие от своей коллеги, Джеймс МакЭвой не был многословен.
Обновлено в 04:35
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

Обновлено в 20:49
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие

Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Политика

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Читайте материал "Зеленский дал знак Коломойскому, став президентом Украины"
Обновлено в 12:37
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что американская сторона готова к переговорам с Ираном, но решение зависит от Тегерана.
Обновлено в 19:32
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное