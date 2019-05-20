Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиянLenta.ru 07:05
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь — март текущего года.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Спорт
Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой
Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Политика
Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга
Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Авто
АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Основную камеру Honor 20 Pro испытали до выхода смартфона
Пользователи получили возможность ознакомиться с параметрами новых смартфонов Honor 20/20 Pro еще до официального их выхода.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Эквадор передаст США личные документы Ассанжа
Комментируя действия Эквадора, адвокат Ассанжа Айтор Мартинес назвал передачу вещей вопиющим нарушением норм предоставления убежища.
Обновлено в 07:08
Энергетика
Reuters: загрязненную нефть из Европы переправят в Азию
Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.
Обновлено в 09:34
Футбол
Дзюба пожелал удачи Тимофею Калачеву
Обновлено в 06:52
Путешествия
На 1,6% вырос иностранный турпоток в Россию
Иностранный турпоток в Россию за январь-март 2019 года вырос на 1,6%. За I квартал в страну посетили 6,4 млн иностранцев, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:48
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Экономика
Трамп назвал статью об активности на его счетах в Deutsche Bank фейком
Президент США Дональд Трамп назвал "фейковой" статью газеты New York Times о подозрительной активности на его счетах в Deutsche Bank.
Обновлено в 08:23
Авто
«Автотор» начал производство грузовиков Ford Trucks F-Max
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
МИД Эстонии вызвал российского посла
Александру Петрову вручили ноту после того, как главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 08:30
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье
Обновлено в 09:41
Музыка
Победителем «Евровидения» стал представитель Нидерландов
Обновлено 18 мая в 21:13
Авто
Lifan X70 вернется в Россию через три месяца
Обновлено в 02:42
Политика
Украина приостановила транзит российской нефти в Евросоюз по «Дружбе»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Белоруссия готова возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 08:17
Политика
Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.
Обновлено в 00:59
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Суд арестовал мужчину по делу об убийстве помощника прокурора в Москве
Ранее в мае в Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова.
Обновлено в 09:26
Политика
ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским
17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 09:23
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
Обновлено в 08:54