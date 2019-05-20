Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиянLenta.ru 07:05

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь — март текущего года.
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Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в 2019 году

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Нефтетрейдеры Vitol и Unipec в мае отправят в Азию около 700 тыс. тонн загрязненной органическими хлоридам нефти, поставленной из России по нефтепроводу «Дружба», сообщает Reuters.
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Иностранный турпоток в Россию за январь-март 2019 года вырос на 1,6%. За I квартал в страну посетили 6,4 млн иностранцев, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
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Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Александру Петрову вручили ноту после того, как главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил Россию в нарушении воздушного пространства.
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Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
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Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».
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