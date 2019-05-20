Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиянLenta.ru 07:05
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь — март текущего года.
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Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
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Глава Минобороны Украины подал в отставку
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Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
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Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
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Политика
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Зеленский назвал своей первой задачей прекращение конфликта в Донбассе
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Обновлено в 08:51
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
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Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину
Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
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Премьер-министр Украины сообщил об уходе в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в среду, 22 мая, подаст рапорт об отставке, указав на то, что новый президент Незалежной Владимир Зеленский своим призывом к отставке кабмина и заявлениями о роспуске Верховной рады «взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые существуют на повестке дня».
Обновлено в 10:58
Хоккей
Воробьев: Поражение от Швеции не имеет значения
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что поражение от Швеции в рамках Евротура первого мая не имеет значения в преддверии игры на чемпионате мира.
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Политика
Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского
Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
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Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
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Кино
Фестиваль «Виват, кино России» стартует в Петербурге в 27 раз
Обновлено в 02:55
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Рубин — Анжи 0:0 (2-й тайм)
"Анжи" одержал гостевую победу над "Рубином" в матче 29-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.
Обновлено в 06:22
Кино
Финал «Игры престолов» не понравился зрителям
Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
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Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
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Спорт
Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год
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Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
HBO опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".
Обновлено в 02:52
Общество
Во вторник в Петербурге разразится гроза
Днем будет тепло и облачно, а к вечеру в городе ожидается дождь, гром и молнии. Жителям Северной столицы 21 мая обещают грозу.
Обновлено в 12:17
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
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