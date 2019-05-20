Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиянLenta.ru 07:05

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь — март текущего года.
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В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Известия12:21

Счетная палата видит риски дальнейшего снижения реальных доходов населения РФ в 2019 году

ТАСС08:38

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы10:30

Снизить бедность в России невозможно

Deita.ru11:45

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в 2019 году

РБК09:39

Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России

Московский Комсомолец08:05

Счётная палата оценила падение реальных доходов граждан РФ

REGNUM04:42
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