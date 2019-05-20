Экономика
Счетная палата усомнилась в росте доходов россиянLenta.ru 07:05
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую записку ведомства о ходе исполнения федерального бюджета за январь — март текущего года.
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Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Игры
Sony открыла киностудию PlayStation Productions
Куратор PlayStation Productions Шон Лейден сообщил, что в компании не установлены жесткие дедлайны.
Обновлено в 09:59
Энергетика
В Европе отказались платить России за «грязную» нефть
Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
Обновлено в 08:53
Политика
Суд в Армении приостановил производство по делу Кочаряна
Суд в Армении приостановил производство по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря команды адвокатов политика Элен Аракелян.
Обновлено в 11:16
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Экономика
Google вступит в торговую войну. Акции хай-тек-компаний ушли вниз
В понедельник, 20 мая, в торговую войну двух стран включились технологические компании, среди которых Google, Qualcomm и Intel.
Обновлено в 09:27
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Технологии
Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания
Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Политика
Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии
Находившийся в международном розыске с 9 мая лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии.
Обновлено в 11:23
Футбол
Тульский «Арсенал» ведет переговоры о продлении контракта с Беляевым
"Арсенал" ведет переговоры с защитником Максимом Беляевым о продлении контракта, сообщил РИА Новости спортивный директор тульского футбольного клуба Андрей Рудаков.
Обновлено в 09:21
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Политика
На проходке к Раде Зеленский поцеловал трех мужчин
Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время проходки в здание Верховной Рады на свою инаугурацию жал людям руки, фотографировался и поцеловал троих мужчин, стоявших в толпе.
Обновлено в 03:16
Происшествия
На озере в Финляндии погиб россиянин
Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Культура
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала «Супер»
Телеведущая Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер", говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", в который входит канал.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС
При проведении сварочных работ на АЗС в подмосковном Серпухове погибли три человека, еще один пострадал.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Бари Алибасов опроверг слухи о разладе с Федосеевой-Шукшиной
Соседи Бари Алибасова рассказали, что супруга не появляется дома у продюсера. Поэтому они сделали вывод, что те расстались.
Обновлено в 08:31
Общество
На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста
В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
Обновлено в 11:10
Наука
Искусственный интеллект показал, как будут жить люди через 50 лет
Международная группа ученых из Канады, США и Шри-Ланки опубликовала доклад о том, как изменится жизнь человека через 50 лет в условиях глобального потепления.
Обновлено в 06:01