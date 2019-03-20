Экономика

Счетная палата уличила ФСИН в закупках продуктов по завышенным ценамМедиазона 05:31

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает продукты по ценам, завышенным почти в два раза, а также неправильно формирует объемы бюджетных ассигнований, сообщается на сайте Счетной палаты.
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ФСИН уличили в закупке продуктов по завышенным ценам

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Счетная палата России уличила ФСИН в закупке продуктов по завышенным ценам

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Росбалт04:12

Счетная палата заявила, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам

Московский Комсомолец04:06

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

РБК05:34
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