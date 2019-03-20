Экономика
Счетная палата уличила ФСИН в закупках продуктов по завышенным ценамМедиазона 05:31
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает продукты по ценам, завышенным почти в два раза, а также неправильно формирует объемы бюджетных ассигнований, сообщается на сайте Счетной палаты.
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Экономика
Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Авто
Утонувшие Porsche 911 GT2 RS будут построены заново
Филиал Porsche Brasil выступил с официальным заявлением, признав гибель автомобилей и сообщив о "специальном решении": компания дополнительно выпустит четыре Porsche 911 GT2 RS "в том же порядке, в котором они были первоначально подтверждены".
Обновлено в 04:20
Политика
Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия возглавила рейтинг стран с самыми счастливыми гражданами.
Обновлено в 04:20
Политика
Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро
Обновлено в 00:09
Спорт
Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира
За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Apple представила обновленные наушники AirPods
Обновлено в 09:37
Экономика
ЦБ выявил 168 финансовых пирамид за прошлый год
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, передает ТАСС.
Обновлено в 12:14
Здоровье
От комаров и мошек в Волгоградской области обработают 154 водоема
По мнению специалистов, один из самых эффективных способов профилактики заболеваний, распространяемых кровососущими насекомыми, является обработка водоёмов.
Обновлено в 07:12
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев опроверг известие о поисках суррогатной матери
Сообщалось, что он не оставил надежды стать отцом и вместе с женой начал поиски суррогатной матери.
Обновлено в 08:11
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме
Обновлено в 10:04
Происшествия
Уралец покончил с собой в СИЗО после отказа родных принять его
Житель Нижнего Тагила покончил с собой в следственном изоляторе после того, как родственники отказались принять его в своей квартире, избранной местом домашнего ареста, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Волочкова потеряла ребенка от Керимова
По словам Волочковой, Собчак расспрашивала ее о причинах расставания с Сулейманом Керимовым.
Обновлено в 08:46
Политика
В Литве потребовали запретить Лепсу въезд в страну
Партия консерваторов Литвы требует запретить въезд в страну известному российскому певцу Григорию Лепсу (настоящая фамилия - Лепсверидзе).
Обновлено в 09:33
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске
Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Спорт
Медведева рассказала о своей роли в истории
Обновлено в 08:33
Футбол
«Динамо» примет «Локомотив» на «Арене Химки»
Обновлено в 07:40
Происшествия
Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды
Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в Воронеже произошло несколько крупных коммунальных аварий, в том числе в Коминтерновском районе: в декабре 2018 года из-за порыва водовода пришлось временно отменить занятия в школе.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум стал платиновым блондином
Обновлено в 12:11
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Землетрясение в Денизли произошло во время урока о землетрясениях
В одной из школ города Денизли урок географии был посвящен теме геологической активности вообще, и землетрясениям, в частности.
Обновлено в 08:59