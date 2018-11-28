Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране БайкалаРБК01:00
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
РБК01:00
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с чего всё началось
Бюджетный средства на 8,4 миллиарда рублей, выделенные на программу по охране озера Байкал в 2015-2018 годы, потрачены впустую – экологическая обстановка в районе озера не улучшилась и продолжает ухудшаться, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам проверки реализации ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".РИА Новости01:11
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Счетная палата: контракт по утилизации отходов БЦБК был неисполним
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