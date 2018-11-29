с чего всё началось

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).

Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала

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