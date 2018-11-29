Экономика
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала
Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране БайкалаРБК01:00
Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
РБК01:00
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с чего всё началось
Счетная палата России на своем сайте сообщила о неэффективности использования выделенных государством средств в размере 8,4 млрд рублей в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории".Газета.Ru02:46
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Счетная палата: контракт по утилизации отходов БЦБК был неисполним
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