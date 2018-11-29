с чего всё началось

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).

Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала

Энергетика Энергетика Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.

Энергетика Энергетика Минэнерго: Продажа бензина внутри России стала выгоднее экспорта В ноябре этого года нефтяным компаниям стало более выгодно продавать бензин внутри страны, а не на экспорт.

Экономика Экономика Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за девять месяцев снизилась на 17% Чистая прибыль "Аэрофлота" по МСФО в январе-сентябре 2018 года снизилась на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 22,49 млрд рублей, следует из материалов компании.

Финансы Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $2,5 млрд Международные резервы РФ на 23 ноября 2018 года составили $461,8 млрд, что на $2,5 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Экономика Экономика Мантуров поддержал повышение порога доминирования для торговых сетей Министерство промышленности и торговли поддержит повышение порога доминирования для торговых сетей, но не прогнозирует, когда будут поправки об этом в закон о торговле.

Экономика Экономика В Госдуму внесли законопроект об изменении выплат по ОСАГО В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий выплаты по ОСАГО к натуральным и отменяющий учет износа.

Экономика Экономика Газпром построил около 300 километров газопровода «Северный поток — 2» "Газпром" построил около 300 километров газопровода "Северный поток — 2", сообщает компания.

Экономика Экономика Бизнес на отходах: кто построит 220 мусороперерабатывающих заводов Мусор в списке Белоусова "Еврохим" Андрея Мельниченко планирует инвестировать 3,5 млрд руб. в пилотный проект по строительству мусороперерабатывающего комплекса и "готов транслировать его по стране", то есть в случае успеха построить такие комплексы в разных регионах.

Экономика Экономика АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК "АвтоВАЗ" подал в Минпромторг заявку на специнвестконтракт (СПИК) совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Экономика Экономика Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Экономика Экономика Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике

Экономика Экономика На аукционе Christie’s продали бутылку виски за рекордную цену

Экономика Экономика Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.

Экономика Экономика ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.