Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в арендуТАСС 17:14

Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.

Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду

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