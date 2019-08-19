В первом полугодии текущего, 2019 года, исполнение расходов по ФЦП развития Крыма и Севастополя находится на достаточно низком уровне. Об этом сообщили в Счетной палате РФ.

Крымская ФЦП выполнена меньше, чем на четверть

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