Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение расходов на нацпроектыРосбалт 03:33
Счетная палата РФ провела оперативный анализ исполнения федерального бюджета за январь — июнь 2019 года и выявила низкий уровень исполнения госрасходов на реализацию национальных проектов и Комплексного плана, который, по оценкам ведомства, составил за этот период лишь 32,4%.
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Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7 лет
Rambler News Service02:25
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