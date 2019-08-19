Экономика
Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходовРоссийская газета 05:13
"Уровень исполнения расходов составил 42,5% показателя сводной росписи и является достаточно низким за последние годы", - говорится в подготовленном контрольным ведомством оперативном анализе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь - июнь 2019 года.
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Остались заблокированы по цифровой экономике — 37%, экологии — 21%, развитию экспорта — 12,7%. Можно только надеяться, что темп работы будет нарастать.
— Алексей Кудрин, российский политикREGNUM 03:08
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Счетная палата назвала исполнение расходов в первом полугодии самым низким за 7 лет
Rambler News Service02:25
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