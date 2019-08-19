Уровень исполнения расходов, заложенных в бюджете на текущий год, аудиторы называют достаточно низким — 42,5%. Наиболее низкое исполнение сложилось по направлениям «Средства массовой информации», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт».

Общество Школам рекомендовали ограничить использование мобильников Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.

Теннис Медведев впервые поднялся на пятое место в рейтинге ATP Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с восьмого на пятое место в обновленном рейтинге ATP после победы на турнире Western & Southern Open в Цинциннати.

Армия и оружие Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Во Внуково задержали десятки миллионов насекомых из Великобритании Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям, на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Внуково-Карго» было приостановлено оформление партии живых 20 миллионов 55 тысяч насекомых.

Политика Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Экономика Пермь лидирует в ПФО по цене на бензин В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля.

Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).

Наука В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику В Исландии прошла церемония открытия мемориальной доски в честь древнего ледника Окйёкюдль, уничтоженного глобальным потеплением.

Футбол Круговой проходит медосмотр для «Зенита» Защитник «Уфы» Данил Круговой в настоящее время проходит медицинский осмотр для «Зенита».

Происшествия Две мониторинговые станции перестали передавать данные после взрыва под Архангельском Две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать данные через два дня после взрыва под Северодвинском, сообщил The Wall Street Journal исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Авто «Глазастый» Mercedes-Benz в современном представлении дизайнеров Примечательно, что в создании дизайна авто участвовал Стив Маттин (сейчас шеф-дизайнер Lada), именно он стал инициатором округлых фар.

Общество Минздрав предложил предприятиям ввести физкульт-брейки для сотрудников Министерство здравоохранения России предложило работодателям организовывать для сотрудников так называемые физкульт-брейки — перерывы для выполнения небольших комплексов упражнений прямо на рабочем месте.

Энергетика Sakhalin Energy по одной акции выплатила России более 45 млрд рублей Владея всего одной специальной акцией компании Sakhalin Energy Investment Company за первое полугодие Россия получила порядка 700 миллионов долларов (около 45,6 миллиарда рублей).

Армия и оружие Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб Ранее источник РИА Новости сообщил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен.

Происшествия Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.

Политика Кравчук обвинил Горбачёва в распаде СССР Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не жалеет о распаде Советского Союза, и возложил за него ответственность на Михаила Горбачёва.

Энергетика Нефть Brent снова движется к $60 за баррель В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель.

Политика Глава совета депутатов на Алтае вышла из ЕР после скандала с туристами Напомним, ранее секретарь генсовета партии, сенатор Андрей Турчак заявил, что комиссия "Единой России" по этике рассмотрит сообщения о грубости в общении с гражданами крымского и алтайского депутатов Ивана Васенина и Людмилы Ящемской.

Футбол Гус Тил: «Меня сравнивают с Мюллером. Но мне до него пока далеко» Накануне матча обозреватель «СЭ» встретился с голландским новичком красно-белых, который стал самым дорогим приобретением клуба всех времен За 47 минут нашей беседы — аккурат футбольный тайм с добавленным временем — Гус Тил улыбнулся и засмеялся пару десятков раз.