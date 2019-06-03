Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникамГазета.Ru 09:31

с чего всё началось

Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов.

Большинство российских регионов не справились с выполнением майского указа президента, согласно которому должна была повыситься заработная плата младшего и среднего медперсонала. Счетная палата России пришла к такому выводу после проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом.

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

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Экономика В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры Комплексный план развития магистральной инфраструктуры в России не несет больших рисков с точки зрения привлечения финансирования, заявил в интервью газете "Ведомости" вице-премьер Максим Акимов.

Транспорт ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД Госавтоинспекция намерена лишить злостных нарушителей ПДД права пользоваться каршерингом, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Романа Мишурова.

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