Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникамГазета.Ru 09:31

с чего всё началось

Большинство российских регионов не справились с выполнением майского указа президента, согласно которому должна была повыситься заработная плата младшего и среднего медперсонала. Счетная палата России пришла к такому выводу после проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом.

Политика Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».

Происшествия Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута).

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Происшествия В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Происшествия В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело после нападения с топором на сотрудника мэрии Следственный отдел Следственного комитета РФ по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело после нападения с топором на работника городской администрации.

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Политика Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17 Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.

Транспорт ГИБДД хочет запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД Госавтоинсекция намерена лишить злостных нарушителей ПДД права пользоваться каршерингом, сообщают "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Романа Мишурова.

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Происшествия Убийца спецназовца в Подмосковье мог сбежать из России Предполагаемый убийца спецназовца Никиты Белянкина мог улететь из России, скрываясь от правосудия.

Футбол Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.

Политика В США арестовали фигуранта расследования Мюллера Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

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