Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникамГазета.Ru 09:31

Большинство российских регионов не справились с выполнением майского указа президента, согласно которому должна была повыситься заработная плата младшего и среднего медперсонала. Счетная палата России пришла к такому выводу после проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом.
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Михаил Мень
Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов.
— Михаил Мень, российский политикКоммерсантъ 05:06
с чего всё началось
«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится
 в докладе Счётной палаты.
RT на русском09:15

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