Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникамГазета.Ru 09:31

с чего всё началось

Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов.

Большинство российских регионов не справились с выполнением майского указа президента, согласно которому должна была повыситься заработная плата младшего и среднего медперсонала. Счетная палата России пришла к такому выводу после проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом.

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

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