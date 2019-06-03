Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникамГазета.Ru 09:31

Большинство российских регионов не справились с выполнением майского указа президента, согласно которому должна была повыситься заработная плата младшего и среднего медперсонала. Счетная палата России пришла к такому выводу после проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом.
Читать в источнике
Михаил Мень
Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов.
— Михаил Мень, российский политикКоммерсантъ 05:06
с чего всё началось
«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится
 в докладе Счётной палаты.
RT на русском09:15

Подробнее о событии

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом

Российская газета11:19

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

РБК07:18

«Майский указ» по зарплатам медработников не выполнили более половины регионов

Интерфакс05:06

Более половины регионов не выполнили майский указ по зарплатам медиков

Rambler News Service07:21

Счетная палата выявила невыполение майского указа по здравоохранению

Коммерсантъ05:06

Счетная палата выявила неисполнение майского указа по зарплате медработников

Ведомости07:08

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году

ТАСС03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Происшествия

СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

Обновлено в 11:38
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
Авто

Skoda представила новый кроссовер

Компания Skoda представила новый концептуальный кроссовер под названием Vision GT.
Обновлено в 07:46
Футбол

«Спартак» потратил 688 млн рублей на услуги агентов и посредников

"Спартак" потратил 688,7 миллиона рублей на услуги агентов и посредников по поиску и регистрации футболистов.
Обновлено в 11:42
Политика

В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:16
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол

Газинский получил травму плеча в матче сборной России с «Чертаново»

Юрий Газинский в ходе единоборства в матче с «Чертаново» получил травму левого плечевого сустава.
Обновлено в 10:23
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Наука

В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам

Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Политика

Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Наука

Кофе объявлен безопасным для сердца напитком

Обновлено в 11:12
Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Обновлено в 02:14
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла

Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

Умер заключенный из орловской колонии, где устроили банкет на Пасху

Обновлено в 10:55
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Политика

Пресс-секретарь Зеленского назвала себя бывшим «агентом Кремля»

Обновлено в 10:55
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Энергетика

Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти

Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
Гаджеты

LG начинает продажи первого в мире 8K OLED-телевизора

Обновлено в 09:06
Транспорт

Ситуация с выдачей багажа в Шереметьево стабилизируется к концу июня

Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево будут решены к концу июня.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Спорт

IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное