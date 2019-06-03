Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникамГазета.Ru 09:31
Большинство российских регионов не справились с выполнением майского указа президента, согласно которому должна была повыситься заработная плата младшего и среднего медперсонала. Счетная палата России пришла к такому выводу после проверки исполнения бюджета за 2018 год Минздравом.
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Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов.
— Михаил Мень, российский политикКоммерсантъ 05:06
с чего всё началось
«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится в докладе Счётной палаты.RT на русском09:15
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