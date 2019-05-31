Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себяКоммерсантъ 10:14

Пенсионеры в РФ при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

с чего всё началось

Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают.

Пенсионер в России при средней пенсии в 14 тыс. руб. с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства может потратить на себя не более 200 руб. в день, рассказала в интервью «РИА Новости» аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

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