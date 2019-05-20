Экономика

Счетная палата сомневается в росте доходов россиянКапитал страны вчера в 11:22

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года. Так, согласно данным специалистов ведомства, реальные доходы граждан в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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В росте доходов россиян появились сомнения

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Счетная палата РФ видит риски падения доходов населения в 2019 году

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ТАССвчера в 08:38

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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
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