Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиянКапитал страны вчера в 11:22
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года. Так, согласно данным специалистов ведомства, реальные доходы граждан в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России
Московский Комсомолецвчера в 08:05
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В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь".
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