Экономика

Счетная палата предрекает падение реальных доходов россиянФонтанка.Ру вчера в 08:52

Напомним, что в прошлом году глава ведомства Алексей Кудрин зафиксировал рост реальных доходов населения впервые за 4 года.
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Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России

Московский Комсомолецвчера в 08:05

Счетная палата РФ видит риски падения доходов населения в 2019 году

Независимая газетавчера в 14:01

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Известиявчера в 12:21

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в 2019 году

РБКвчера в 09:39

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвывчера в 10:30

Счетная палата видит риски дальнейшего снижения реальных доходов населения РФ в 2019 году

ТАССвчера в 08:38

В росте доходов россиян появились сомнения

Deita.ruвчера в 22:12
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Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие

Военные РФ и Сирии провели совместные учения у Голанских высот

Российская военная полиция провела вместе с сирийскими военнослужащими учения у Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт

В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов

В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

«Предварительно установлено, что 20 мая в приёмный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом «отравление ядовитым веществом» (крысиный яд)», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 00:59
Здоровье

В Екатеринбурге начнут ювелирно выжигать рак изотопами

В Центре ядерной медицины в Екатеринбурге представили второй ПЭТ/КТ-сканер.
Обновлено вчера в 09:27
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено 19 мая в 20:50
Авто

Рестайлинговый Ford Taurus начнет продаваться в Китае в этом году

Компания Ford официально объявила о запуске продаж рестайлинговой версии седана Ford Taurus на китайском рынке в нынешнем году.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты

С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Результат опроса показал, каких врачей не хватает в России

Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога.
Обновлено в 00:36
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова выступила за публичную демонстрацию нижнего белья

Чехова пожаловалась, что ее красивое нижнее белье видит только зеркало.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Владимир Путин помиловал троих россиян

Указы вступают в силу через десять дней после их опубликования. Напомним, в декабре 2018 года глава государства помиловал пять человек.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар

Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года, обратило внимание российское посольство в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 23:58
Музыка

Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении

Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено вчера в 13:49
Армия и оружие

Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено 19 мая в 20:58
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с Ираном, но решение лежит за Тегераном.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной

Обновлено вчера в 11:58
Религия

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Политика

Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства

Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика

Фондовый рынок США снижается из-за санкций против Huawei

Фондовый рынок США ответил снижением на новые санкции в отношении китайской корпорации Huawei, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено вчера в 08:12
Здоровье

В Михайловке работает единая клинико-диагностическая лаборатория

Медорганизация проводит исследование по 93 наименованиям В 2019 году филиал единой клинико-диагностической лаборатории города Михайловки Волгоградской области выполнил 234 тысячи анализов.
Обновлено вчера в 07:43
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