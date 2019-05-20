Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиянКапитал страны 11:22
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года. Так, согласно данным специалистов ведомства, реальные доходы граждан в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Наука
Вороны заразили друг друга плохим настроением
«Заразить» плохим или хорошим настроением друг друга могут не только близкие люди: напротив, перенос психических состояний может происходить даже в больших группах.
Обновлено в 15:00
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика
Суд в США разрешил демократам требовать налоговые декларации Трампа
Федеральный суд американского округа Колумбия отказался удовлетворить требования адвокатов президента США Дональда Трампа не позволить комитету по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса получить налоговые декларации хозяина Белого дома.
Обновлено в 22:50
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 23:32
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Москва возглавила рейтинг цен на велосипеды
Самые дешевые велосипеды оказались в Тольятти и Омске — только в этих российских городах цена оказалась менее 9 тысяч рублей.
Обновлено в 22:54
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено в 11:44
Политика
Порошенко потерял статус миллиардера за время своего президентства
По данным Bloomberg, Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера за время нахождения на посту президента Украины.
Обновлено в 15:54
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:55
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено в 21:51
Общество
Глава Якутии выступил за отмену постановления №202
Глава республики Айсен Николаев 21 мая заявил, что рекомендует отменить 202-е постановление правительства региона, вызвавшее общественный резонанс, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Обновлено в 22:45
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Huawei прокомментировала ситуацию с Google
К сожалению, ситуация всё ещё остаётся в большей степени под вопросом, ведь отсутствие Google Play и сервисов Google может поставить крест на продажах Huawei за пределами родного рынка.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено в 23:41
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей
Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей В семье Жирковых уже стало традицией отмечать дни рождения на широкую ногу.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Десять человек убиты в перестрелках в Мексике
Жертвами стрельбы стали 10 человек в мексиканских штатах Оахака и Тамаулипас.
Обновлено в 22:55
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено в 20:58
Политика
Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%
Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено в 20:57
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Ангарчанин отсудил страховую выплату за утонувший в Байкале смартфон
Ангарск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - По решению суда страховая компания выплатит 95 тысяч рублей жителю Ангарска, уронившему сотовый телефон в Байкал.
Обновлено вчера в 03:03
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 21:56
Общество
В Совфеде предложили узаконить понятие «отец-одиночка»
Автор проекта, председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов подчеркнул, что необходимо закрепить в законодательстве само понятие «отец-одиночка», сообщает «Парламентская газета».
Обновлено в 18:03
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26