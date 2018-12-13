Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Счетная палата сочла провальной реформу в строительствеИзвестия06:10
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов. Об этом 13 декабря сообщается на сайте госоргана.
Известия06:10
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Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Экономика
Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо»
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит банку большой убыток.
Обновлено в 03:37
Экономика
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»
Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера «Победа».
Обновлено в 10:43
Экономика
ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки
В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.
Обновлено в 04:41
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $1,5 млрд
Международные резервы России увеличились за неделю на $1,5 млрд. На 7 декабря они составили $463,6 млрд (против $462,1 млрд на 30 ноября).
Обновлено в 10:30
Экономика
Morgan Stanley сократит свое присутствие в России
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Обновлено в 07:53
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие
«Нафтогаз Украины» 6 декабря подал иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу «Газпром») и консалтинговой компании DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).
Обновлено 11 декабря в 17:27
Экономика
Белоруссия оценила потери от налогового маневра России в 2019 году
Потери Белоруссии от налогового маневра в нефтяной сфере Российской Федерации в 2019 году могут составить около $300 млн.
Обновлено в 05:17
Экономика
«Роснефть» отказалась работать в Иране
Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы
Обновлено в 02:50
Экономика
Финская Valio начала производство сливочного масла в России
Финский производитель молочных продуктов Valio запускает в России производство сливочного масла под одноименным брендом, поставки которого компания прекратила после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года.
Обновлено в 08:46
Финансы
Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.
Обновлено в 07:51
Экономика
Аудитория рунета выросла на 3% за год
«На конец 2018 года интернет-экономика составляет уже 5,1% от ВВП России, она растет в среднем на 10-15% в год»,— подсчитали в РАЭК.
Обновлено в 08:19
Экономика
Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность
Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Японская Itochu может войти в проект «Балтийский СПГ»
Японская компания Itochu может войти в проект «Газпрома» «Балтийский СПГ», следует из сообщения российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и президента, главного управляющего директора Itochu Corporation Ёшихиса Сузуки.
Обновлено в 09:39