Экономика

Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Известия
06:10

Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов. Об этом 13 декабря сообщается на сайте госоргана.
Известия06:10

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Счетная палата дала жесткую оценку строительной реформе в России

URA.Ru05:38

Счетная палата сообщила о неудаче реформы ценообразования в области строительства

Эхо Москвы04:03

Счетная палата сообщила о провале реформы ценообразования в строительстве

Коммерсантъ03:22

Миллиардную реформу признали провальной

Lenta.ru03:21

Счетная палата назвала несостоявшейся реформу ценообразования в строительстве

ТАСС01:25

Аудиторы указали Минстрою на провал инициированной Путиным реформы

РБК01:22

Реформа ценообразования в строительстве не принесла результатов - Счетная палата

Интерфакс01:01
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