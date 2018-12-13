Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Счетная палата сочла провальной реформу в строительствеИзвестия06:10
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов. Об этом 13 декабря сообщается на сайте госоргана.
Известия06:10
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Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Экономика
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека
Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Обновлено в 05:20
Экономика
ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки
В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.
Обновлено в 04:41
Экономика
Morgan Stanley сократит свое присутствие в России
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Обновлено в 07:53
Экономика
«Газпром» отказался от иска к СОГАЗу на 1,9 млрд руб
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял ходатайство "Газпрома" об отказе от иска к СОГАЗу на сумму 1,9 млрд руб. Об этом сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:55
Энергетика
Бюджет России получил 5 тлрн рублей благодаря сделке ОПЕК+
Российский бюджет получил дополнительно 5 тлрн руб. за 2,5 года благодаря сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:35
Экономика
«Роснефть» отказалась работать в Иране
Речь шла «о целой серии месторождений – нефтяных и газовых», которые будут реализовываться совместно с иранскими партнерами.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.
Обновлено в 07:51
Экономика
Аудитория рунета выросла на 3% за год
«На конец 2018 года интернет-экономика составляет уже 5,1% от ВВП России, она растет в среднем на 10-15% в год»,— подсчитали в РАЭК.
Обновлено в 08:19
Экономика
Доля россиян старше 60 лет составит 26% к 2030 году
Демографы прогнозируют, что доля жителей России старше 60 лет составит почти 26% от всего населения страны к 2030 году, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Обновлено в 07:51
Экономика
VEON возглавила бывшая сотрудница администрации Обамы
Обновлено в 02:50
Экономика
Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность
Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
ВТБ зафиксировал рекордную выдачу ипотечных кредитов
По итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2% и составила 25,68%.
Обновлено в 05:31
Экономика
Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов при международных перевозках
Принятый закон предоставляет российскому правительству право определить перечень услуг аэропортов при международных перевозках, реализация которых подлежит обложению нулевого НДС.
Обновлено в 05:43
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,5 млрд
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 7 декабря, выросли на $1,5 млрд — до $463,6 млрд, сообщил ЦБ.
Обновлено в 08:10