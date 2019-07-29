Экономика
Счетная палата: рост ВВП в июле не превысит 1% в годовом выраженииАргументы и Факты 08:10
Согласно прогнозу Счетной палаты, рост российской экономики в июле не превысит 1% в годовом выражении. Соответствующие данные опубликовал в Twitter глава ведомства Алексей Кудрин. При этом МВФ ожидает роста ВВП РФ в этом месяце на уровне 1,2%, агентство АКРА – на 0,9%.
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К устойчивому росту ВВП на 5% можно прийти в течение 3-6 месяцев. Как этого достичь?
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