Согласно прогнозу Счетной палаты, рост российской экономики в июле не превысит 1% в годовом выражении. Соответствующие данные опубликовал в Twitter глава ведомства Алексей Кудрин. При этом МВФ ожидает роста ВВП РФ в этом месяце на уровне 1,2%, агентство АКРА – на 0,9%.

Счетная палата: рост ВВП в июле не превысит 1% в годовом выражении

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