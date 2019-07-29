Рост российской экономики в июле не превысит 1% в годовом выражении, следует из прогноза Счетной палаты, который глава ведомства Алексей Кудрин опубликовал в Twitter. Также приводятся и другие прогнозы. В частности, МВФ ожидает роста ВВП России в июле на уровне 1,2%, агентство АКРА - на 0,9%.

Счетная палата ожидает роста ВВП в июле не выше 1% в годовом выражении

Политика МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Политика Forbes не нашел оснований для санкций против России Журналист Кеннет Рапоза, пишущий для Forbes, не нашел оснований подвергать Россию санкционным ограничениям, за исключением негативного отношения к возглавляющему страну президенту Владимиру Путину.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика На Украине арестовали российский танкер Neyma Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Культура Умер народный художник Валерий Кокурин "30 июля 2019 года ушел из жизни народный художник Российской Федерации, член Союза художников России Кокурин Валерий Григорьевич", — говорится в сообщении.

Политика В Киеве озвучили возможные сроки полного краха Украины Если политические эксперименты над Украиной продолжатся, то через 3 года она будет полностью уничтожена.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Общество Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Скворцовой Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой, с требованием исправить недостатки в оказании медицинских услуг, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, сообщает «РИА Новости».

Политика Порошенко покинул Украину вместе с семьей Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

Футбол СМИ узнали о желании английского клуба купить Чалова у ЦСКА за €15 млн По информации издания, клуб АПЛ «Кристал Пэлас» сделал армейцам предложение о покупке футболиста и готов заплатить за его переход €15 млн.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Политика Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.

Экономика Процентный запас: почему ФРС не стоит поддаваться давлению Трампа Накануне намеченного на 30–31 июля заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США игроки активно обсуждают возможность первого за десять лет снижения ставки ведущего мирового регулятора.

Экономика Топилин объяснил рост числа бедных россиян 29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.

Общество На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.

Общество Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.

Шоу-бизнес Постаревшая Анджелина Джоли удивила поклонников своим видом Поклонники большей частью отмечают неестественную худобу знаменитости и все никак не могут понять, как она довела себя до такого состояния.