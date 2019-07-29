Экономика
Счетная палата ожидает роста ВВП в июле не выше 1% в годовом выраженииТАСС 06:25
Рост российской экономики в июле не превысит 1% в годовом выражении, следует из прогноза Счетной палаты, который глава ведомства Алексей Кудрин опубликовал в Twitter. Также приводятся и другие прогнозы. В частности, МВФ ожидает роста ВВП России в июле на уровне 1,2%, агентство АКРА - на 0,9%.
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К устойчивому росту ВВП на 5% можно прийти в течение 3-6 месяцев. Как этого достичь?
Expert.ruвчера в 10:21
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