Экономика

Счетная палата рассказала о падении реальных доходов россиянСовершенно секретно вчера в 09:00

СП утверждает, что за это время доходы населения падали на фоне роста инфляции. В документе отмечается, что в первом квартале 2018 года инфляция в стране выросла до 5,3%. Однако реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3.
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Счетная палата видит риски для перехода на эскроу из-за финансового положения Банка ДОМ.РФ

ТАСС02:14

В росте доходов россиян появились сомнения

Deita.ruвчера в 22:12

В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян

Известиявчера в 12:21

Счетная палата РФ видит риски падения доходов населения в 2019 году

Независимая газетавчера в 14:01

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в 2019 году

РБКвчера в 09:39

Счетная палата спрогнозировала спад реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвывчера в 10:30

Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России

Московский Комсомолецвчера в 08:05
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Гаджеты

Шумоподавление и богатые низкие частоты: беспроводные наушники Sony XB900N за $250

Реализована технология Extra Bass, обеспечивающая насыщенные низкие частоты. Модель XB900N наделена микрофоном.
Обновлено вчера в 15:02
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Футбол

«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса

Обновлено в 02:20
Транспорт

Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Политика

Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам

Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Начата проверка пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Московская полиция начала проверку по факту похищения знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве собственной матери

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве собственной матери в столичном районе Солнцево.
Обновлено в 02:45
Политика

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки

В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Кино

Объявлена дата премьеры фильма «Джон Уик 4»

Студия объявила, что четвертый фильм выйдет 21 мая 2021 года.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Хоккей

В честь победы Великобритании над Францией на ЧМ выпустили футболки

Обновлено вчера в 17:45
Политика

Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко

Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе

Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Обновлено в 00:57
Футбол

Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:37
Политика

Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ

Напомним, ранее Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, поскольку она не вышла из гражданства США.
Обновлено в 02:47
Единоборства

Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот

В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено вчера в 17:01
Кино

Режиссер Глеб Панфилов отмечает 85-летие

21 мая исполняется 85 лет режиссеру Глебу Панфилову, фильмы которого — «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «В круге первом» — стали классикой нашего кино.
Обновлено в 00:34
Политика

Суд в США поддержал требование раскрыть налоговые декларации Трампа

Суд в Вашингтоне поддержал требование конгрессменов США предоставить налоговые документы главы американского государства Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Bloomberg: За пять лет президентства Порошенко обеднел на 40%

Бывший президент Украины Пётр Порошенко за пять лет работы на посту главы государства перестал быть миллиардером и обеднел на 40%, сообщает 20 мая агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:52
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