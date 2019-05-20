Счетная палата рассказала о падении реальных доходов россиянСовершенно секретно вчера в 09:00

СП утверждает, что за это время доходы населения падали на фоне роста инфляции. В документе отмечается, что в первом квартале 2018 года инфляция в стране выросла до 5,3%. Однако реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3.

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).

Транспорт Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.

Политика Эксперты МВФ оценят, как Украина выполняет условия по кредитам Эксперты МВФ будут оценивать, как страна выполняет условия, поставленные перед нею в обмен на получение кредитов по программе, которая была утверждена в декабре.

Общество Начата проверка пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» Московская полиция начала проверку по факту похищения знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Происшествия Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве собственной матери Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве собственной матери в столичном районе Солнцево.

Политика Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.

Авто В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы» Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».

Экономика Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Общество Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.

Происшествия В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.

Происшествия В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Зеленский призвал США усилить санкции против России «Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.

Политика Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Шоу-бизнес Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.

Футбол Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.

Политика Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ Напомним, ранее Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, поскольку она не вышла из гражданства США.

Единоборства Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.

Кино Режиссер Глеб Панфилов отмечает 85-летие 21 мая исполняется 85 лет режиссеру Глебу Панфилову, фильмы которого — «В огне брода нет», «Начало», «Мать», «В круге первом» — стали классикой нашего кино.

Политика Суд в США поддержал требование раскрыть налоговые декларации Трампа Суд в Вашингтоне поддержал требование конгрессменов США предоставить налоговые документы главы американского государства Дональда Трампа, сообщают информационные агентства.

Происшествия Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.

Кино Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".