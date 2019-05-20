Экономика
Счетная палата рассказала о падении реальных доходов россиянСовершенно секретно вчера в 09:00
СП утверждает, что за это время доходы населения падали на фоне роста инфляции. В документе отмечается, что в первом квартале 2018 года инфляция в стране выросла до 5,3%. Однако реальные денежные доходы россиян снизились на 2,3.
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Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России
Московский Комсомолецвчера в 08:05
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