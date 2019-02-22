Экономика

Счетная палата раскритиковала техническую базу РосреестраРБК 01:01

Помимо срыва сроков Счетная палата раскритиковала и недостатки технической инфраструктуры Росреестра. Резервного центра обработки данных у него нет, есть только один ЦОД, арендованный у "Ростелекома".
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Счетная палата раскритиковала Росреестр

URA.Ru02:50

Счетная палата указала на недостатки технической базы Росреестра

Ведомости02:16

СП РФ: Росреестр не уложился в сроки при внедрении информационной системы ЕГРН

Глас Народа01:03

Росреестр не сможет вовремя внедрить инфосистему ЕГРН, считает СП

РИА Новости01:48

Счетная палата отметила срыв сроков Росреестром при переходе на информсистему ЕГРН

ТАСС01:07

Счетная палата раскритиковала техническую базу Росреестра

РБК01:01

Счетная палата раскритиковала работу Росреестра по внедрению системы ЕГРН

Коммерсантъ01:53
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Происшествия

МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей

Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:19
Политика

ЕСПЧ ответил отказом на запрос Киева по инциденту в Керченском проливе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Самаре женщина привезла гроб с телом супруга к зданию правительства

Самарские власти обратились в правоохранительные органы в связи с инцидентом, в ходе которого женщина, не сумевшая похоронить бывшего гражданского мужа, привезла гроб с телом к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 16:12
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Экономика

Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России

Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики России по итогам 2018 года в 20 процентов ВВП.
Обновлено в 01:58
Футбол

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:00
Хоккей

Кучеров первым набрал 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Обновлено в 02:11
Политика

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году

Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Минпромторг и ФАС не увидели нарушений в продаже девяти яиц в упаковке

Министерство промышленности и торговли России не увидело нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в упаковке.
Обновлено в 01:24
Транспорт

Первый поезд по мосту придет в Крым предварительно 8 декабря

"Предварительно, первый поезд пройдет в Крым по Крымскому мосту 8 декабря", — сообщили в пресс-службе, не уточнив маршрут движения поезда.
Обновлено в 01:23
Политика

Эксперт оценил слова адмирала США об интересах России и КНР в Арктике

Обновлено в 02:20
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика

Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга, распространив его в том числе на компании с госучастием.
Обновлено в 01:42
Культура

Порошенко назвал Малевича «украинским» художником

Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
Обновлено вчера в 19:53
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов в среду

Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль снижается к бивалютной корзине в рамках коррекции после уверенного роста по итогам предыдущих торгов.
Обновлено 20 февраля в 02:21
Общество

Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях

Более дешевые марки стали выбирать 55% опрошенных. Еще 40% россиян стали экономить на еде вне дома, а 38% — на обновлении техники.
Обновлено в 02:12
Спорт

Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады - 2018 и двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:00
Экономика

Белоруссия начала экспортировать на Украину российский уголь

Основную долю от общего объема поставок составили поставки на Украину, выросшие с 0,6 тыс. т до 588,5 тыс. т. Уголь в Белоруссии не добывается.
Обновлено вчера в 11:46
Армия и оружие

Рассекречены документы Казанского высшего танкового командного училища

Обновлено в 03:03
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка

По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку.
Обновлено в 00:00
Политика

Гуаидо подписал первый «президентский» указ

Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter.
Обновлено вчера в 20:12
Космос

Запущенный на «Союзе» спутник EgyptSat-A выведен на целевую орбиту

Египетский спутник EgyptSat-A, запущенный с космодрома Байконур, выведен на целевую орбиту. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено вчера в 13:46
Общество

ВЦИОМ выяснил пожелания мужчин о подарках на 23 февраля

Ожидания российских мужчин от подарков на День защитника Отечества значительно отличаются от планов женщин, следует из данных опроса ВЦИОМ, поступивших в РБК.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Ижевске управляющий кладбищем задержан за взятки

Управляющий кладбищем задержан в Ижевске, его уличили в получении взяток за выделение мест под захоронение, сообщает Следственный комитет в пятницу.
Обновлено в 02:02
Происшествия

ТЦ «Крона» на севере Москвы проверяют после угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о минировании здания торгового центра "Крона" на севере Москвы, ведется его проверка.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Женщина насмерть отравилась грибами в мишленовском ресторане

Обновлено вчера в 07:30
Кино

Умер актер из «Клана Сопрано» Винни Велла

Обновлено в 00:47
Культура

Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

37-летняя актриса Дарья Егорычева, известная по роли в сериале "Глухарь", скончалась в ночь на 21 февраля в Москве.
Обновлено вчера в 09:34
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