Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театрРБК 06:01
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли. Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства.
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Учитывая отсутствие порядков распространения билетов, зафиксировать эту ситуацию как нарушение Счётная палата не может, но в акте по результатам проверки мы прописали соответствующие рекомендации и надеемся, что в ближайшее время коллеги исправят сложившуюся ситуацию.
— Михаил Мень, российский политикГоворит Москва 05:08
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