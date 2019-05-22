Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театрРБК 06:01
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли. Об этом сообщила пресс-служба контрольного ведомства.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Кино
Тарантино рассказал, почему был холостяком до 55 лет
Обновлено в 09:01
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Наука
Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением
Результаты демонстрируют, что обыкновенные вороны действительно могут заражать друг друга негативными эмоциями, при том что позитивные эмоции, вероятно, не передаются.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие
Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400
Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Авто
Ford сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Ford Sollers, покидающий российский рынок легковых автомобилей уже этим летом, сохранит свою дилерскую сеть во всех регионах России.
Обновлено в 07:25
Общество
У Джейми Оливера отобрали его рестораны
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Происшествия
Здание МГИМО проверяют после сообщения о минировании
Здание Московского государственного института международных отношений (МГИМО), находящееся на проспекте Вернадского, 76, проверяют после анонимного сообщения о минировании объекта, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:22
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Экономика
В «Галс-Девелопмент» меняется руководство
В настоящий момент компания приступает к разработке новой стратегии, реализацией которой займется новый президент «Галс-Девелопмент» — выходец из группы ВТБ.
Обновлено в 08:20
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ-2019
В заключительном матче группового этапа сборная России выиграла у сборной Швеции со счетом 7:4. По итогам предварительного раунда российская команда заняла в группе В место с 21 очком, выиграв все семь матчей.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в истории
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер назван самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Российские ракетные войска получили первые комплексы «Авангард»
Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали получать комплексы «Авангард», которые в конце года заступят на боевое дежурство.
Обновлено в 08:44
Здоровье
Диетологи рассказали, какие продукты портят зрение
Диетологи назвали продукты, бесконтрольное употребление которых может нанести глазам непоправимый вред.
Обновлено в 07:51
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.
Обновлено в 06:39
Авто
Началось производство Lada Granta Cross
Продажи «внедорожной» версии Лада Гранта стартуют в начале лета – тогда же будут объявлены цены.
Обновлено в 08:05
Экономика
Минпромторг продлит запрет на госзакупки иностранной мебели
Минпромторг разработал проект постановления о продлении запрета на закупки иностранной мебели для государственных и муниципальных нужд.
Обновлено в 08:24
Космос
Предприятие Роскосмоса закупит тысячи голодных пиявок
Предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», закупит почти две тысячи медицинских пиявок.
Обновлено в 07:44
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Футбол
Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Обновлено в 07:03
Политика
Путин назвал самоуправством препятствование созданию профсоюзов
Президент России Владимир Путин заявил, что позиция руководителей предприятий, которая мешает созданию профсоюзов, является самоуправством.
Обновлено в 08:11
Политика
Ляшко признался, что он сказал Зеленскому на инаугурации
Лидер Радикальной партии, депутат Верховной рады Олег Ляшко считает, что команда нового президента Украины Владимира Зеленского первым делом попробует отменить закон об украинском языке.
Обновлено в 08:34