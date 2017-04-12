Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроектыРБК вчера в 17:00

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Политика Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.

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