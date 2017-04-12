Экономика

Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроектыРБК вчера в 17:00

Расходование средств по нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» по состоянию на начало апреля пока вообще не осуществлялось. В 2019 году на его реализацию планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета.
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Счетная палата недовольна освоением денег на нацпроекты. По «производительности труда» полный ноль

URA.Ruвчера в 20:04

Счетная палата заявила о недостаточно быстром освоении денег на нацпроекты

Коммерсантъ02:26

Счетная палата сообщила о слишком медленном освоении денег на нацпроекты

Росбалтвчера в 23:51

Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов

Lenta.ru03:39

Нацпроект «Производительность труда» не финансировался из бюджета в I квартале

ПРАЙМвчера в 17:15

В Счетной палате рассказали, сколько потрачено на исполнение нацпроектов в I квартале

ТАССвчера в 17:04

Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроекты

РБКвчера в 17:00
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Политика

Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика

Глава Службы безопасности Украины подал в отставку

Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подали избранному президенту страны Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.
Обновлено в 02:54
Политика

В Госдуме призвали ввести санкции против причастных к делу Бутиной американцев

В России могут появится санкционные списки из граждан США, которые оказались причастны к делу россиянки Марии Бутиной, сообщил председатель комитета Госдумы по международным Леонид Слуцкий в своем Telegram-аккаунте.
Обновлено в 04:42
Политика

Член почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео

Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Кино

Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»

Петиция в адрес канала HBO с просьбой переснять восьмой сезон "Игры престолов" набирает обороты.
Обновлено в 03:59
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Здоровье

Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Кино

В последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп

В последней серии финального сезона сериала "Игра престолов" обнаружен новый киноляп. На кадр обратили внимание поклонники сериала.
Обновлено в 04:46
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Политика

Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского

Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Политика

Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

Председатель Верховной рады Андрей Парубий назвал весёлой инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:17
Футбол

Защитник «Химок» может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», 23-летний защитник «Химок» Егор Данилкин может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:43
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Футбол

Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции

Получившие реальные сроки по делу о драках футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, засчитав каждый день в СИЗО за полтора дня заключения, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 03:50
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Единоборства

Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Обновлено в 03:08
Финансы

Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора Башкирии

В Башкирии погиб инспектор Роспотребнадзора. Трагедия произошла накануне в Уфимском районе, обстоятельства смерти устанавливается.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Политика

Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах

Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.
Обновлено в 04:01
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие

Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300

Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая.
Обновлено в 03:43
Общество

McDonald’s может открыть рестораны формата dark kitchen в России

В 2019 году сеть планирует открытие еще около 60 заведений. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.
Обновлено в 04:58
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