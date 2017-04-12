Экономика
Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроектыРБК вчера в 17:00
Расходование средств по нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» по состоянию на начало апреля пока вообще не осуществлялось. В 2019 году на его реализацию планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета.
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Политика
Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика
Глава Службы безопасности Украины подал в отставку
Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подали избранному президенту страны Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.
Обновлено в 02:54
Политика
В Госдуме призвали ввести санкции против причастных к делу Бутиной американцев
В России могут появится санкционные списки из граждан США, которые оказались причастны к делу россиянки Марии Бутиной, сообщил председатель комитета Госдумы по международным Леонид Слуцкий в своем Telegram-аккаунте.
Обновлено в 04:42
Политика
Член почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео
Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Петиция в адрес канала HBO с просьбой переснять восьмой сезон "Игры престолов" набирает обороты.
Обновлено в 03:59
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Кино
В последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп
В последней серии финального сезона сериала "Игра престолов" обнаружен новый киноляп. На кадр обратили внимание поклонники сериала.
Обновлено в 04:46
Политика
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Политика
Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского
Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Председатель Верховной рады Андрей Парубий назвал весёлой инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:17
Футбол
Защитник «Химок» может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», 23-летний защитник «Химок» Егор Данилкин может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:43
Общество
Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Футбол
Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции
Получившие реальные сроки по делу о драках футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев надеются, что суд в апелляционной инстанции отпустит их, засчитав каждый день в СИЗО за полтора дня заключения, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 03:50
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Финансы
Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году
Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора Башкирии
В Башкирии погиб инспектор Роспотребнадзора. Трагедия произошла накануне в Уфимском районе, обстоятельства смерти устанавливается.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке
По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Политика
Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах
Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.
Обновлено в 04:01
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Политика
Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины
Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300
Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая.
Обновлено в 03:43
Общество
McDonald’s может открыть рестораны формата dark kitchen в России
В 2019 году сеть планирует открытие еще около 60 заведений. Суммарный объем инвестиций компании в России составил более 61 млрд рублей.
Обновлено в 04:58