Экономика
Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроектыРБК вчера в 17:00
Расходование средств по нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» по состоянию на начало апреля пока вообще не осуществлялось. В 2019 году на его реализацию планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета.
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Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6%
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На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
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Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
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Баскетбол
ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги
Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.
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Уникальный гибридный небоскреб построят в Ванкувере
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Кино
В кадр финального эпизода «Игры престолов» попали пластиковые бутылки
В шестой серии "Игры престолов" можно увидеть две пластиковые бутылки с водой, что явно выбивается из "средневековой" обстановки повествования.
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Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче
В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.
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Обновлено в 06:05
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Зеленскому передали послание от Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Генсек ООН: ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Китае более 80 человек пострадали в результате обрушения крыши бара
В Китае рухнула металлическая крыша бара. По предварительным данным, три человека погибли, более 80 получили различные травмы.
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Финансы
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Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Ученик 11 класса школы Горация Манна в США нашел на старых снимках телескопа в Нью-Мексико планету с двумя Солнцами.
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Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире
Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
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Жена Зеленского светилась от счастья на инаугурации
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Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
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