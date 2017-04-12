Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроектыРБК вчера в 17:00

Расходование средств по нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» по состоянию на начало апреля пока вообще не осуществлялось. В 2019 году на его реализацию планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета.

Авто Volkswagen выпустит в США новый кроссовер Tarek Стоимость модели начинается от 22 тысяч долларов. Для России кроссовер будет выпускаться на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.

Происшествия Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.

Происшествия В работе Альфа-банка произошел сбой Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.

Экономика Производство золота в России в январе-марте выросло на 12,6% Объем производства золота в России в январе-марте составил 58,12 тонны, что на 12,6% выше прошлогоднего показателя, сообщает Минфин.

Политика Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.

Гаджеты Huawei продолжит обслуживать свои устройства по всему миру Китайская компания Huawei продолжит обновлять системы безопасности на своих устройствах по всему миру и не прекратит обслуживать гаджеты.

Армия и оружие На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии.

Здоровье Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.

Происшествия Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.

Баскетбол ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.

Кино В кадр финального эпизода «Игры престолов» попали пластиковые бутылки В шестой серии "Игры престолов" можно увидеть две пластиковые бутылки с водой, что явно выбивается из "средневековой" обстановки повествования.

Происшествия СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".

Происшествия В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.

Экономика Профсоюзы требуют обнулить ставку НДФЛ для малоимущих Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля ряд СМИ сообщили со ссылкой на выводы трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, что российских граждан с доходами менее 13 тыс. рублей в месяц могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц.

Политика Зеленскому передали послание от Трампа Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.

Политика Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу.

Происшествия В Китае более 80 человек пострадали в результате обрушения крыши бара В Китае рухнула металлическая крыша бара. По предварительным данным, три человека погибли, более 80 получили различные травмы.

Политика В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.

Финансы Доллар и евро снижаются на открытии торгов Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Космос 17-летний астроном обнаружил планету с двумя Солнцами Ученик 11 класса школы Горация Манна в США нашел на старых снимках телескопа в Нью-Мексико планету с двумя Солнцами.