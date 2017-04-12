Экономика
Счетная палата раскритиковала расходование средств на нацпроектыРБК вчера в 17:00
Расходование средств по нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости» по состоянию на начало апреля пока вообще не осуществлялось. В 2019 году на его реализацию планируется направить 7,1 млрд руб. из средств федерального бюджета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Наука
С 20 мая изменится определение килограмма
Стало известно, что уже 20 мая текущего года определения килограмма будет официально изменено.
Обновлено 18 мая в 12:35
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 32 тыс. машин из-за проблем с тормозами
Обновлено в 06:57
Музыка
Дробыш намерен судиться из-за скандала с голосованием на Евровидении
Продюсер считает несправедливым отстранение белорусского жюри, которое раскрыло свои предпочтения журналистам Продюсер Виктор Дробыш заявил о своем намерении судиться с Европейским вещательным союзом.
Обновлено в 07:55
Политика
Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Обновлено в 03:47
Гаджеты
49-дюймовый игровой монитор Samsung CRG9 вышел в России
Компания Samsung Electronics выпустила в России 49-дюймовый геймерский монитор Samsung C49RG90SSI, который оценен в 109 990 рублей.
Обновлено в 07:05
Здоровье
Клещи покусали полтысячи жителей. Один заболевший
Количество жителей, обратившихся с жалобами на укусы клещей, растет.
Обновлено в 07:10
Общество
Принц Гарри и Кейт Миддлтон показали детей в новом саду
На фотографии изображены играющие в саду принц, его супруга и их дети: принц Луи, Джордж и Шарлотта.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Загитова грозит наказание за вождение без прав
Обновлено вчера в 11:09
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Гаджеты
Как будет работать Android на смартфонах Huawei, пояснили в Google
Ранее сообщалось, что решение Google лишит смартфоны Huawei операционной системы Android.
Обновлено в 05:31
Кино
Финал «Игры престолов» растащили на мемы
Последняя серия заключительного сезона «Игра престолов» разошлась на мемы.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Певица МакSим выписалась из больницы после аварии
Певица МакSим вышла из больницы после того, как попала к врачам в результате травмы в ДТП.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала «Газпромтранса», его жену и водителя
Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
В Киеве прошла инаугурация Владимира Зеленского
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Китае более 80 человек пострадали в результате обрушения крыши бара
В Китае рухнула металлическая крыша бара. По предварительным данным, три человека погибли, более 80 получили различные травмы.
Обновлено в 02:29
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком
Обновлено в 05:36
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей
Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор
Защита футболиста клуба «Зенит» Александра Кокорина обжаловала приговор, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:11
Общество
В Челябинске заморозили строительство часовни на месте сквера
Администрация Челябинска приостановила строительство часовни святой Татьяны на месте сквера в центре города после протестов в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсант-Челябинск».
Обновлено в 08:20
Политика
СБ ООН проведет экстренное заседание из-за украинского закона о языке
Совет Безопасности (СБ) ООН сегодня соберут на экстренное заседание из-за принятия на Украине так называемого закона о государственном языке, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротство
Трейдеры прекратили выдавать ему авансы Антипинский НПЗ из-за отказа ряда трейдеров в авансах на закупку нефтепродуктов и ареста активов подал заявление о банкротстве.
Обновлено в 07:08