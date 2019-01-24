Экономика
Счетная палата раскритиковала работу инвестфонда МинкомсвязиВедомости 15:07
Фонд «Росинфокоминвест» размером 1,45 млрд руб. в 2006 г. создавал для финансирования венчурных IT-проектов предшественник Минкомсвязи – Мининформсвязи еще под руководством Леонида Реймана. При создании фонда планировалось, что деньги будут возвращаться за счет выходов, пишет Счетная палата.
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Таким образом, расходы на реализацию проекта превысили полученные доходы, а результатом его реализации стало создание очередного формально российского предприятия с уставным капиталом 150 млнруб. и учредителем, зарегистрированным в офшорной юрисдикции.
— Вера Чистова, российский экономистNews.ru 05:07
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