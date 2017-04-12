Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроектыРБК вчера в 17:00
"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата сообщила о крайне низком уровне исполнения майских указов Путина
ФедералПрессвчера в 19:24
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:52, Ашберн
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Поклонники Загитовой подарили ей необычный презент
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Зеленский заявил, что Украина «освободит» и вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено 18 мая в 05:15
Политика
Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Сергей Цивилев посетил строительные площадки областного центра
Губернатор особо отметил работу специалистов военно-строительного комплекса Минобороны РФ: «На их примере будем показывать всем областным строителям, как качественно вести работу ударными темпами».
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян
Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Гаджеты
Игровой сервис Google Stadia работает на видеокартах Radeon RX Vega 56
Источник утверждает, что это графические процессоры Radeon RX Vega 56.
Обновлено вчера в 11:48
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Транспорт
В Подмосковье привели в порядок около 100 дорог до СНТ
В Московской области за год построили и отремонтировали 96 дорог протяженностью более 111 км. Более 200 тыс. москвичам стало гораздо удобно добираться до дачных участков, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:26
Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Кемерове огонь уничтожил жилой дом на три хозяина
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Пожарные спасли 36 человек из горящего дома в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 12:25
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено вчера в 12:13
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье
Названы бессимптомные опасные заболевания
Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Стоит отметить, что Лазарев повторил прежний результат после выступлений на конкурсе в столице Швеции.
Обновлено вчера в 00:21
Здоровье
Врачи посоветовали отказаться от привычки сразу заправлять постель
Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес
«Ничего не случилось. Глазки просто злые»: Анна Михалкова поделилась проблемами в семье
Обновлено вчера в 22:40
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить обсуждение темы абортов в нынешнем масштабе.
Обновлено вчера в 11:55