Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроектыРБК 17:00

"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
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Счетная палата недовольна освоением денег на нацпроекты. По «производительности труда» полный ноль

URA.Ru20:04

Нацпроект «Производительность труда» не финансировался из бюджета в I квартале - СП

ПРАЙМ17:15

В Счетной палате рассказали, сколько потрачено на исполнение нацпроектов в I квартале

ТАСС17:04

Счетная палата сообщила о крайне низком уровне исполнения майских указов Путина

ФедералПресс19:24

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

РБК17:00

Губернаторы и министры проваливают планы Путина по нацпроектам

Deita.ru18:44
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Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено в 08:38
Экономика

«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»

Компания получит контракты на пять газовозов "Совкомфлот" и "Звезда" могут летом подписать контракт на строительство еще четырех газовозов для вывоза сжиженного газа с проекта "Арктик СПГ 2", рассказали "Ъ" источники в отрасли.
Обновлено в 18:13
Хоккей

Стал известен состав сборной России на матч со Швейцарией

Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым назвал состав команды на матч 6-го тура группового этапа чемпионата мира против Швейцарии.
Обновлено в 13:08
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии

"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:03
Музыка

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах

Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45
Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Гаджеты

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено в 15:31
Экономика

ЦБ Афганистана отозвал лицензию у единственного иранского банка на афганской территории

Центральный банк Афганистана аннулировал операционную лицензию единственного иранского банка, действующего на афганской территории, из-за невыполнения им инструкций правительства Афганистана.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана

Обновлено в 14:00
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре

В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Общество

Al Jazeera отстранила от работы двух сотрудников за ролик о Холокосте

Катарский телеканал Al Jazeera отстранил от работы двух журналистов за создание видеоматериала, в котором евреи обвиняются в использовании Холокоста для изгнания палестинцев с их земель.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву на посту ведущей шоу

41-летняя Ольга Орлова согласилась вести передачу вместо Леры. Певица появилась в кадре с Оскаром Кучерой.
Обновлено в 09:00
Политика

В Госдуме анонсировали выдачу российских паспортов в Приднестровье

Решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья будет принято в правительстве в ближайшее время.
Обновлено в 19:48
Политика

Греф отметил «хирургическую работу» по отстранению олигархов от власти

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России за 19 лет проделана большая "хирургическая работа" по отстранению олигархов от власти.
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Экономика

Р. Гольдштейн: Льготное кредитование для малого и среднего бизнеса станет доступней

Правительство РФ утвердило Постановление о правилах предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке.
Обновлено в 19:20
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено в 17:14
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
Политика

Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета

Обновлено в 15:17
Экономика

РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы

Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес

Звезда «Лабиринта иллюзий» Алексей Фатеев тайно женился во второй раз

Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения

Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.
Обновлено в 07:35
Экономика

Реформы в Узбекистане резко увеличили его инвестиционный потенциал

Видимо, ключевым фактором, который в будущем может вновь изменить базовые параметры для ПИИ в Узбекистане, станет ожидаемая банковская реформа — кредитный рынок в стране неразвит, внутренний долг почти отсутствует, банковские нормативы (три госбанка контролируют около 50% рынка) существенно жестче, чем в ЕС и РФ.
Обновлено в 18:13
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено в 10:54
Политика

Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 16:42
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Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля Российской Федерации. Действует на основе Федерального закона 41-ФЗ, который содержит общие положения о данном органе, его составе и структуре, описывает содержание деятельности, функции, полномочия, обеспечение, а также организацию работы Счетной палаты.
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