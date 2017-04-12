Экономика
Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроектыРБК вчера в 17:00
"Прошло практически три месяца, и тем не менее мы видим достаточно низкий уровень контрактации и низкий уровень кассового исполнения национальных проектов: тех объемов бюджетов, денег бюджетного финансирования, которые предусмотрены как на федеральном уровне, так и в субъектах РФ", — говорил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в марте.
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Счетная палата сообщила о крайне низком уровне исполнения майских указов Путина
ФедералПрессвчера в 19:24
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Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
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Трамп заявил, что проводит самую жесткую политику в отношении РФ
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что он проводит максимально жесткую политику в отношении РФ.
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Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
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В Омской области мать заперла сына в сарае на ночь за прогулы в школе
В Омской области проводится доследственная проверка в отношении жительницы посёлка Любинский Любинского района, которая 15 мая избила 10-летнего сына и совместно с 19-летней дочерью незаконно лишила мальчика свободы.
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Толстые слои камуфляжа не дают нам разглядеть каких-либо серьезных обновлений, но мы ожидаем увидеть переработанные передний и задний бампера, а также новую решетку радиатора, позаимствованную у меньших внедорожников марки.
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Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО
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Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено вчера в 18:00