Экономика
Счетная палата раскритиковала РосреестрURA.Ru 02:50
«На протяжении 2018 года срок внедрения системы переносился трижды, а с августа Росреестр и вовсе приостановил работы из-за аварии в центре обработки данных (ЦОД) ПАО „Ростелеком“», — цитирует РБК Счетную палату.
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с чего всё началось
Росреестр не уложился в сроки запуска информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), говорится в сообщении Счетной палаты.Ведомости02:16
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Армия и оружие
В Стокгольме оценили перехват шведского самолета российским Су-27
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил 22 февраля, что истребитель Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России опасно сблизился на расстояние 20 м со шведским самолетом радиотехнической разведки над Балтийским морем.
Обновлено в 14:00
Политика
Назарбаев запретил использовать русский язык на казахских деньгах
В предыдущей версии документа говорилось, что на банкнотах и монетах «используются надписи на государственном и русском языках», уточняет Tengrinews.kz.
Обновлено в 12:21
Политика
США и Китай договорились по валютному регулированию
Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Экономика
Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов
Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов.
Обновлено в 15:40
Политика
В Венесуэле сообщили о захвате протестующими генерала Нацгвардии
«Местные жители удерживают генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал нападением», — написал депутат в Twitter.
Обновлено в 14:40
Политика
Президент Судана объявил о введении режима ЧП в стране
Президент Судана Омар аль-Башир в эфире национального телевидения объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения на один год.
Обновлено в 15:24
Спорт
Медведева обыграла Туктамышеву в финале Кубка России
Обновлено в 08:17
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля
«Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий»,— говорится в документе.
Обновлено в 08:15
Общество
Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками
Онлайн-открытки с пожеланиями, мотиваторами, цитатами и остроумными поздравлениями появились в официальных аккаунтах Минобороны РФ в социальных сетях к 23 февраля, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
Обновлено вчера в 14:59
Футбол
«Милан» разгромил «Эмполи» в матче чемпионата Италии
Обновлено в 16:33
Политика
Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение
Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину
Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца Надежду Куликову, которая оставила шестилетнего сына на ночь в парке «Лосиный Остров».
Обновлено в 08:33
Общество
«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Шнуров матом ответил оплевавшей его Собчак
Напомним, Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в подлости - якобы, артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с его экс-супругой Матильдой Шнуровой.
Обновлено в 16:28
Энергетика
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай
«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Политика
Польша заподозрила Еврокомиссию в следовании интересам России
По данным радиостанции, ранее Еврокомиссия инициировала встречу с представителями Польши, после того как она объявила о начале работ по строительству судоходного канала.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Ар Келли официально обвинили в 10 случаях сексуального насилия
Суд округа Кук в штате Иллинойс предъявил американскому музыканту и продюсеру Ар Келли обвинения в десяти случаях сексуального насилия, сообщает Chicago Sun-Times.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Обновлено в 08:29
Авто
Эксперты назвали самые популярные иномарки в России
Обновлено в 12:37
Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Спорт
Медведева признала, что слабее Туктамышевой
Российская фигуристка Евгения Медведева, отвечая на критику со стороны болельщиков, признала, что соотечественница Елизавета Туктамышева сильнее ее на данный момент.
Обновлено в 13:43
Политика
Доренко назвал Соловьева «забавным говнюшонком»
Журналист Сергей Доренко назвал телеведущего Владимира Соловьева «забавным говнюшонком».
Обновлено в 15:37
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году
Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 17:59
Баскетбол
«Химки» уступили «Панатинаикосу» в матче Евролиги
Обновлено в 15:51
Общество
Держать дома пауков и скорпионов хотят запретить
В список вошли крупные представители семейства кошачьих, морские млекопитающие, пауки и скорпионы.
Обновлено в 12:20