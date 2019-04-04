Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектовРоссийская газета 05:16

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа. Заинтересовалась СП также развитием туристического кластера в этом регионе.
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Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверок

Коммерсантъ18:40

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Интерфакс05:19

Счетная палата проверит выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика»

РИА Новости04:59

Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»

РБК04:30

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

Российская газета05:16

Счётная палата проверит Роскосмос, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд

Говорит Москва05:13

Счетная палата проверит расходование бюджета по контрактам с Минобороны на РКЦ «Прогресс»

ТАСС05:09
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество

Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом

Обновлено в 11:16
Политика

Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Суд арестовал главу Евпатории Филонова

Обновлено в 12:28
Происшествия

В Подмосковье из автосалона угнали новую модель внедорожника BMW X7

"В автосалоне в Мытищах неизвестный мужчина проник в салон новой модели внедорожника BMW X7, в котором находились ключи, и угнал автомобиль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:13
Политика

Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
Обновлено в 13:43
Здоровье

Подарок к юбилею

Впервые российская больница вошла в топ-10 европейских клиник Еще десять лет назад в Москве не было городской детской кардиохирургической службы.
Обновлено в 18:40
Музыка

Названы знаменитости, которые выступят на VK Fest 2019

Обновлено в 11:16
Армия и оружие

Иностранным журналистам впервые показали российскую базу на Котельном

На российскую военную базу на острове Котельный впервые пустили журналистов со всего мира.
Обновлено в 03:33
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Здоровье

Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут

Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Политика

«Будь мужиком»: Порошенко повторно обратился к Зеленскому

Действующий президент Украины Порошенко повторно обратился к своему оппоненту на президентских выборах Зеленскому, призвал его «быть мужиком», никем не прикрываться и не бояться дебатов.
Обновлено в 18:57
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Здоровье

Оля подглядывает

Легче было верить, что перерастет, выправится и выровняется. Наташа брала Олю на руки, прикладывала к груди и рассматривала.
Обновлено в 18:40
Космос

Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок

Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max

Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Хоккей

Матч КХЛ закончился массовой дракой

Обновлено в 16:29
Гаджеты

Adobe After Effects научили автоматически удалять объекты на видео

Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы

Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Общество

Социальные пенсии в Сахалинской области проиндексированы на 2%

Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие

НАТО согласовало меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море

«Пакет мер призваны расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины, в таких сферах, как подготовка военно-морских сил и береговых охран, портовых визитов и учений, обмена информацией», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Обновлено в 11:30
Космос

Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет

Ресурс GeekWire утверждает, что компания намерена запустить 3236 спутников на низкую околоземную орбиту, чтобы предоставить услуги широкополосного доступа в глобальную сеть.
Обновлено в 13:55
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Здоровье

Смольный предлагает обследовать здоровье желающих вступить в брак

Обновлено в 16:14
Происшествия

В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями

Обновлено в 13:17
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