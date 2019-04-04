Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектовРоссийская газета 05:16
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа. Заинтересовалась СП также развитием туристического кластера в этом регионе.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество
Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом
Обновлено в 11:16
Политика
Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк
Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Суд арестовал главу Евпатории Филонова
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Подмосковье из автосалона угнали новую модель внедорожника BMW X7
"В автосалоне в Мытищах неизвестный мужчина проник в салон новой модели внедорожника BMW X7, в котором находились ключи, и угнал автомобиль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:13
Политика
Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой
Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
Обновлено в 13:43
Здоровье
Подарок к юбилею
Впервые российская больница вошла в топ-10 европейских клиник Еще десять лет назад в Москве не было городской детской кардиохирургической службы.
Обновлено в 18:40
Музыка
Названы знаменитости, которые выступят на VK Fest 2019
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Иностранным журналистам впервые показали российскую базу на Котельном
На российскую военную базу на острове Котельный впервые пустили журналистов со всего мира.
Обновлено в 03:33
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Здоровье
Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут
Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Политика
«Будь мужиком»: Порошенко повторно обратился к Зеленскому
Действующий президент Украины Порошенко повторно обратился к своему оппоненту на президентских выборах Зеленскому, призвал его «быть мужиком», никем не прикрываться и не бояться дебатов.
Обновлено в 18:57
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Здоровье
Оля подглядывает
Легче было верить, что перерастет, выправится и выровняется. Наташа брала Олю на руки, прикладывала к груди и рассматривала.
Обновлено в 18:40
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Хоккей
Матч КХЛ закончился массовой дракой
Обновлено в 16:29
Гаджеты
Adobe After Effects научили автоматически удалять объекты на видео
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Общество
Социальные пенсии в Сахалинской области проиндексированы на 2%
Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
НАТО согласовало меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море
«Пакет мер призваны расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины, в таких сферах, как подготовка военно-морских сил и береговых охран, портовых визитов и учений, обмена информацией», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Обновлено в 11:30
Космос
Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет
Ресурс GeekWire утверждает, что компания намерена запустить 3236 спутников на низкую околоземную орбиту, чтобы предоставить услуги широкополосного доступа в глобальную сеть.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями
Обновлено в 13:17