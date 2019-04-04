Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектовРоссийская газета 05:16

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа. Заинтересовалась СП также развитием туристического кластера в этом регионе.
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Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверок

Коммерсантъ18:40

Счетная палата впервые обнародовала план своих проверок в этом году

Эхо Москвы09:02

Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»

РБК04:30

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

Российская газета05:16

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Интерфакс05:19

Счетная палата проверит выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика»

РИА Новости04:59

Счетная палата: ТОР на Дальнем Востоке нужно развивать комплексно в рамках нацпроекта

ТАСС14:41
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Шоу-бизнес

Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

Обновлено в 06:15
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Глава амурского Росреестра задержан по подозрению в получении взятки

Полицейские задержали руководителя амурского управления Росреестра.
Обновлено в 20:16
Транспорт

Продлению Спортивной набережной до мыса Кунгасный мешает Генплан Владивостока

Масштабный проект "Берег здоровья", предполагающий создание пешеходной тропинки от самого маяка Токаревская кошка до Второй речки во Владивостоке продолжится в рамках продления Спортивной набережной от спорткомплекса "Олимпиец" до мыса Кунгасный.
Обновлено в 02:15
Общество

Голикова допустила возможность выдачи маткапитала за первенца

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве России рассматривается возможность выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка.
Обновлено в 04:57
Наука

Конденсат Бозе — Эйнштейна схлопнулся в присутствии ферми-газа

Суммарно получалось притяжение, которое приводило к коллапсу конденсата Бозе — Эйнштейна, так как составляющим его бозонам ничто не запрещает занимать одинаковые квантовые состояния.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Политика

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика

Обама рассказал, как на него повлияло президентство

Бывший президент США Барак Обама признался, что после ухода с поста главы Белого дома в 2017 году даже не знал, как работает кофейная машина.
Обновлено в 20:39
Здоровье

Плохое питание оказалось вреднее употребления табака

Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Здоровье

Крем для кожи превратил британку в «зомби»

Обновлено в 10:00
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Общество

Мэрия дала ветхий совет

Компанию матери депутата Госдумы обяжут исправить недочеты в новом доме Директор ООО «УК Цель» Олег Балаев обратился к главе Жигулевска Дмитрию Холину с просьбой предусмотреть в городском бюджете средства на устранение недостатков в качестве 12 домов, которые были построены ООО «ПСК-Волга» в 2016 году для переселенцев.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

"Вступая в должность главы города, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города", - сказал новый мэр.
Обновлено в 20:33
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Политика

В Эстонии призвали обсудить с Россией отмену санкций

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить отмену антироссийских санкций и контрмер Кремля с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»

Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Авто

Tesla зафиксировала рекордное падение продаж за квартал

Обновлено в 08:10
Происшествия

В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум

В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Гаджеты

В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены

В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Гаджеты

На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph

Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками.
Обновлено в 13:13
Гаджеты

Поклонникам шутеров посвящается: механическая клавиатура ASUS ROG Strix Scope

Обновлено в 10:45
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