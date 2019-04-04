Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектовРоссийская газета вчера в 05:16
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа. Заинтересовалась СП также развитием туристического кластера в этом регионе.
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Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум
Вашингтон должен решить, хочет ли он «остаться союзником» Анкары или встать на сторону террористов.
Обновлено вчера в 09:19
Общество
СМИ узнали о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы
Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.
Обновлено в 00:04
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
Мэру Евпатории нашли второе дело
Мэр курортного города арестован до 31 мая. Также в суде стало известно, что в отношении господина Филонова возбуждено второе уголовное дело.
Обновлено вчера в 13:11
Технологии
Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress
«В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Кино
Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» появились в сети
Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» опубликовал портал IGN.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Британка узнала о беременности за 45 минут до родов
Обновлено в 01:29
Хоккей
Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Южнокорейские депутаты на следующей неделе посетят территории России и Китая, граничащие с КНДР
Одиннадцать законодателей из правящей и оппозиционной партий Республики Корея во главе с Ли Ин Юнгом, возглавляющим комитет, отправятся в Россию и Китай с воскресенья по четверг.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Зеленский сдал анализы перед дебатами в частной клинике
Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в продолжение дискуссии об условиях проведения дебатов накануне второго тура выборов сдал анализы на содержание в организме алкоголя и наркотиков в одной из частных клиник Киева.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Два грузовика столкнулись на МКАД
«На 27-м километре МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, один человек пострадал», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено в 00:51
Финансы
ЦБ зафиксировал рекордное снижение доходности вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках упала с 7,72 до 7,53 процентов годовых.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
Замглавы МИД Венесуэлы допустил прибытие в страну российских военных
Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил, что новые российские военные могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat
Passat входит в тройку самых популярных моделей производителя, за 46 лет компания выпустила 30 миллионов экземпляров.
Обновлено в 00:28
Театры
Госпитализирован актер Виктор Сухоруков
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей
В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Ориентировочная стоимость новинки, которая будет представлена в ближайшее время, составляет 550 тысяч рупий (около 520 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Сын и тезка знаменитого стилиста и шоумена Сергея Зверева снова пришел в студию ток-шоу и рассказал о своей жизни.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Александр Гудков рассказал о своих доходах
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы
Обновлено в 00:43
Космос
Роботы Astrobee будут работать на МКС
«Например, с помощью десятков тысяч инструментов и деталей, которые нужно отслеживать, Astrobee может совершать полеты на МКС для постоянной проверки местоположения предметов с помощью своего RFID-сканера, вместо того, чтобы требовать от космонавтов делать это вручную», — объясняет НАСА. на своем сайте.
Обновлено вчера в 12:47
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35