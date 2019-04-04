Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектовРоссийская газета вчера в 05:16

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа. Заинтересовалась СП также развитием туристического кластера в этом регионе.
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Счетная палата впервые обнародовала перечень будущих проверок

Коммерсантъвчера в 18:40

Счетная палата проверит выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика»

РИА Новостивчера в 04:59

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Интерфаксвчера в 05:19

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

Российская газетавчера в 05:16

Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»

РБКвчера в 04:30

Счетная палата впервые обнародовала план своих проверок в этом году

Эхо Москвывчера в 09:02

Счетная палата проверит расходование бюджета по контрактам с Минобороны на РКЦ «Прогресс»

ТАССвчера в 05:09
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Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие

Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум

Вашингтон должен решить, хочет ли он «остаться союзником» Анкары или встать на сторону террористов.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка

Обновлено в 00:50
Общество

СМИ узнали о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы

Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.
Обновлено в 00:04
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Мэру Евпатории нашли второе дело

Мэр курортного города арестован до 31 мая. Также в суде стало известно, что в отношении господина Филонова возбуждено второе уголовное дело.
Обновлено вчера в 13:11
Технологии

Российские продавцы вместе с китайскими смогут торговать на AliExpress

«В ближайшее время глобальный маркетплейс откроется для российских продавцов», — рассказал РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия

Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено вчера в 17:29
Кино

Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» появились в сети

Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» опубликовал портал IGN.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Британка узнала о беременности за 45 минут до родов

Обновлено в 01:29
Хоккей

Кучеров, Василевский и Сергачев принесли «Тампе» победу над «Торонто»

Обновлено вчера в 21:46
Политика

Южнокорейские депутаты на следующей неделе посетят территории России и Китая, граничащие с КНДР

Одиннадцать законодателей из правящей и оппозиционной партий Республики Корея во главе с Ли Ин Юнгом, возглавляющим комитет, отправятся в Россию и Китай с воскресенья по четверг.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Зеленский сдал анализы перед дебатами в частной клинике

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский в продолжение дискуссии об условиях проведения дебатов накануне второго тура выборов сдал анализы на содержание в организме алкоголя и наркотиков в одной из частных клиник Киева.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Два грузовика столкнулись на МКАД

«На 27-м километре МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, один человек пострадал», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено в 00:51
Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное снижение доходности вкладов

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках упала с 7,72 до 7,53 процентов годовых.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие

Замглавы МИД Венесуэлы допустил прибытие в страну российских военных

Заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль не исключил, что новые российские военные могут прибыть в страну в рамках существующих договоренностей.
Обновлено вчера в 07:28
Армия и оружие

Депутат бундестага призвал распустить НАТО

Депутат бундестага Александр Ной в статье для Die Freiheitsliebe заявил, что «Левая партия требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили».
Обновлено вчера в 23:39
Авто

Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat

Passat входит в тройку самых популярных моделей производителя, за 46 лет компания выпустила 30 миллионов экземпляров.
Обновлено в 00:28
Театры

Госпитализирован актер Виктор Сухоруков

Обновлено вчера в 16:53
Политика

Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Экономика

Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей

В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

Обновлено вчера в 21:25
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Ориентировочная стоимость новинки, которая будет представлена в ближайшее время, составляет 550 тысяч рупий (около 520 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Сын и тезка знаменитого стилиста и шоумена Сергея Зверева снова пришел в студию ток-шоу и рассказал о своей жизни.
Обновлено вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Александр Гудков рассказал о своих доходах

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

На учениях в Черном море российские корабли провели ракетные стрельбы

Обновлено в 00:43
Космос

Роботы Astrobee будут работать на МКС

«Например, с помощью десятков тысяч инструментов и деталей, которые нужно отслеживать, Astrobee может совершать полеты на МКС для постоянной проверки местоположения предметов с помощью своего RFID-сканера, вместо того, чтобы требовать от космонавтов делать это вручную», — объясняет НАСА. на своем сайте.
Обновлено вчера в 12:47
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено вчера в 07:35
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